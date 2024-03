Les États-Unis poursuivent Apple pour monopole illégal dans le marché des smartphones

Le Département de la Justice des États-Unis et 16 procureurs généraux d’États et de districts accusent Apple d’exercer un monopole illégal sur le marché des smartphones

iPhone 15 et iPhone 15 Pro Max, les modèles les plus récents de la famille de smartphones d’Apple

Apple a été poursuivi aux États-Unis pour, prétendument, maintenir un monopole illégal sur le marché des smartphones. La poursuite, déposée par le Département de la Justice des États-Unis et 16 procureurs généraux d’États et de districts, détaille les pratiques que l’entreprise aurait utilisées pendant des années pour augmenter les prix de ses produits et services au détriment des consommateurs, des développeurs et des entreprises concurrentes.

Selon les plaignants, Apple a mis en œuvre différentes tactiques qui lui ont permis d’exercer son pouvoir de monopole. Parmi celles-ci, on peut citer la restriction de l’utilisation de l’Apple Watch avec des appareils d’autres entreprises utilisant des systèmes d’exploitation différents d’iOS, ou le blocage d’applications de streaming basées sur le cloud pour les plateformes de jeux vidéo. La liste des différentes façons dont Apple a limité la concurrence est consultable ci-dessous :

Interrompre les « super-applications » regroupant de nombreux programmes différents qui pourraient dégrader l’ « adhérence à iOS » et faciliter le passage des utilisateurs d’iPhone à des appareils concurrents.

Bloquer les applications de streaming basées sur le cloud pour les plateformes de jeux vidéo, ce qui réduirait le besoin d’un matériel plus performant.

Restreindre la qualité de la messagerie entre la plateforme iPhone et les plateformes mobiles concurrentes telles qu’Android.

Limiter les fonctionnalités des montres intelligentes tierces avec leurs iPhones et compliquer le passage des utilisateurs d’Apple Watch à un autre iPhone en raison de problèmes de compatibilité.

Bloquer aux développeurs tiers la création de portefeuilles numériques concurrents avec une fonctionnalité de paiement sans contact pour l’iPhone.

De son côté, Apple a répondu aux accusations du Département de la Justice des États-Unis en affirmant que « la poursuite menace qui nous sommes et les principes qui distinguent les produits Apple sur des marchés férocement concurrentiels », en plus d’assurer que, si elle aboutit, elle « entraverait notre capacité à créer le type de technologie que les personnes attendent d’Apple ».

« Nous pensons que cette poursuite est erronée sur le plan des faits et du droit, et nous nous défendrons vigoureusement contre elle. »

Les personnes de Cupertino estiment également qu’une telle poursuite créerait un « précédent dangereux », car elle accorderait au gouvernement le pouvoir d’intervenir dans la conception de leurs produits.