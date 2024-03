Xiaomi annonce la date de lancement de ses nouvelles lunettes intelligentes, les Mijia Smart Audio Glasses

Xiaomi a partagé l’affiche officielle du lancement de la deuxième génération des Mijia Smart Audio Glasses, de nouvelles lunettes intelligentes qui verront le jour le 25 mars prochain

Les successeurs des originales Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses seront officiellement lancées dans quelques jours

Malgré le fait que le lancement des Apple Vision Pro ait révolutionné le marché technologique, certains fabricants comme Xiaomi continuent de sortir de nouveaux modèles de lunettes intelligentes qui sont plus modérés en termes de performances, car elles ne disposent ni de réalité augmentée ni de réalité mixte.

Une bonne preuve en est que le géant chinois vient de confirmer la date de lancement de la deuxième génération des Mijia Smart Audio Glasses, de nouvelles lunettes intelligentes dont on ne connaît pas encore beaucoup de détails.

Voici tout ce que nous savons sur les nouvelles Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses

Comme nous le confirme le média Gizmochina, Xiaomi vient de partager l’affiche officielle du lancement des nouvelles Smart Audio Glasses.

Comme vous pouvez le voir sur l’image que nous vous laissons ci-dessous, cette affiche nous montre le slogan « Mirror Enjoy Listening » (traduit du chinois), un croquis des nouvelles Smart Audio Glasses qui confirme qu’elles auront un design similaire à celui de leurs prédécesseurs et la date de lancement, qui aura lieu le 25 mars en Chine.

À ce jour, on ne connaît pas beaucoup de détails sur les nouvelles Xiaomi Smart Audio Glasses, mais il semble évident qu’elles continueront d’avoir une monture avec des écouteurs Bluetooth intégrés des deux côtés, grâce auxquels vous pourrez écouter de la musique et des podcasts avec une bonne qualité directement depuis les lunettes.

De plus, on s’attend également à ce que les nouvelles lunettes audio intelligentes de Xiaomi améliorent l’autonomie de leurs prédécesseurs, qui promettaient jusqu’à 1 semaine de batterie en veille, plus de 22 heures d’utilisation normale et plus de 10 heures d’écoute de musique ou plus de 7 heures d’appels intensifs.

Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre seulement 4 jours pour connaître toutes les caractéristiques des nouvelles Xiaomi Smart Audio Glasses, des lunettes intelligentes axées sur l’audio dont on ne sait pas encore si elles arriveront sur le marché mondial.