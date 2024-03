Xiaomi nous surprend avec sa gamme moyenne la plus puissante à ce jour : voici la bête du Xiaomi CIVI 4 Pro

Le Xiaomi 14 Ultra est actuellement la plus puissante des options disponibles dans les catalogues Xiaomi, POCO et Redmi que vous pouvez acheter. C’est un téléphone portable qui ne sera pas dépassé pendant des années. Mais dans le domaine de la technologie, les avancées ne s’arrêtent jamais, et Xiaomi a présenté son prochain grand smartphone : un smartphone Android haut de gamme appelé Xiaomi CIVI 4 Pro.

Aujourd’hui, c’est l’annonce, la confirmation et l’arrivée dans les stores chinois d’un terminal sur lequel Xiaomi propose pour la première fois un puissant processeur de milieu de gamme : le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, la même puce que celle utilisée dans le Xiaomi 14 Ultra et qui sera montée par toutes les marques haut de gamme cette année pour égaler sa puissance.

Xiaomi CIVI 4 Pro

Avec un design largement inspiré du modèle précédent CIVI 3 aux bords courbés, le Xiaomi CIVI 4 Pro est équipé d’un écran légèrement incurvé de 6,55 pouces, avec une résolution de 2750 x 1236 pixels et une densité de pixels de 460 PPI. Le panneau offre une couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et peut atteindre une luminosité maximale de 3000 nits, dépassant ainsi de nombreux téléviseurs.

L’écran est compatible avec le HDR10+, le Dolby Vision et dispose d’une fonction Wet Touch qui élimine les touches fantômes lorsque l’écran est mouillé. Il dispose également d’une double caméra frontale intégrée à l’écran, protégée par le verre Corning Gorilla Glass Victus 2 et équipée d’un capteur tactile sous l’écran pour faciliter le déverrouillage. En ce qui concerne l’audio, le CIVI 4 Pro dispose d’une configuration d’enceintes stéréo.

Si vous le retournez, vous verrez un dos très attrayant, avec un îlot de caméra rond qui abrite trois objectifs et un module de flash LED. L’îlot de la caméra est entouré d’un anneau métallique texturé assorti à la couleur du dos. En ce qui concerne les couleurs, le CIVI 4 Pro est disponible en quatre options (en plus des couleurs de l’édition spéciale) : Spring Field Green, Soft Mist Pink, Breeze Blue et Black.

Un processeur unique en son genre : le Snapdragon 8 Gen 3

Si nous ouvrons le téléphone, nous trouvons des composants uniques pour sa catégorie, car le CIVI 4 Pro est équipé du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 octa-core, fabriqué à l’aide de la technologie de TSMC avec un procédé de 4 nm, offrant une vitesse d’horloge maximale de 3,0 GHz dans son cœur principal Cortex-X4. Le téléphone dispose de jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et de 512 Go de stockage UFS 4.0. Xiaomi affirme que l’appareil peut maintenir une vitesse de trames moyenne de 59,4 FPS pendant 30 minutes de jeux comme Genshin Impact.

Le téléphone est équipé d’une batterie de 4700 mAh compatible avec une charge rapide de 67 W, capable de charger complètement l’appareil en 40 minutes. Pour maintenir les températures sous contrôle, le téléphone dispose d’un système de refroidissement par chambre à vapeur de 4184 mm². En ce qui concerne le logiciel, bien sûr, le CIVI 4 Pro fonctionne avec HyperOS basé sur Android 14.

En ce qui concerne la connectivité, le téléphone est compatible avec la 5G, le Wi-Fi 6 bi-bande et le Bluetooth 5.4 avec prise en charge des codecs AAC/LDAC/LHDC. Il dispose également de la technologie NFC et de la fonction infrarouge. Pour la navigation, l’appareil offre le système Beidou, le GPS, Galileo, GLONASS, QZSS ainsi que la localisation assistée par AGNSS.

Double caméra selfie et triple caméra arrière

Après le 14 Ultra, qui est le haut de gamme de la photographie mobile, Xiaomi cherche à maintenir sa réputation avec le CIVI 4 Pro, qui est équipé d’une triple caméra arrière comprenant :

Un capteur principal OmniVision Light Fusion 800 de 50 MP avec une ouverture de f/1,63 stabilisé par OIS et placé derrière une lentille Leica Summilux

Un capteur de portrait + téléobjectif Samsung JN1 de 50 MP avec une ouverture de f/1,98 et une mise au point automatique

Un capteur ultra grand-angle de 12 MP avec un champ de vision de 120° et une ouverture de f/2,2

À l’avant, le téléphone est équipé d’une configuration à double caméra selfie comprenant un capteur principal de 32 MP avec un FOV de 78°, une ouverture de f/2.0, un mode portrait 2X et une mise au point automatique. La seconde caméra est équipée d’un capteur ultra grand-angle de 32 MP avec un angle de vision de 100°, une qualité d’image 4K ultra nette, un algorithme de correction de distorsion basé sur l’intelligence artificielle, une ouverture de f/2,4 et une stabilisation d’image vidéo EIS. Toutes les caméras de l’appareil sont équipées des réglages personnalisés de Leica et de modes spéciaux de photographie Leica.

Prix et disponibilité du Xiaomi CIVI 4 Pro

Le Xiaomi CIVI a été mis en vente aujourd’hui en Chine. Les prix des différents modèles sont les suivants :

12 Go + 256 Go : 2999 yuans, soit environ 384 euros

12 Go + 512 Go : 3299 yuans, soit environ 422 euros

16 Go + 512 Go : 3599 yuans, soit environ 460 euros

Source : Xiaomi