Ce test de résistance au Nothing Phone (2a) explique clairement pourquoi les téléphones en plastique ont du sens

Le modèle en couleur blanche (et transparente) dissimule presque complètement les petits défauts

Le corps du Nothing Phone (2a) est en plastique / Photographie : PBKReviews

Un des derniers membres de la gamme moyenne de téléphones est le Nothing Phone (2a), que nous avons pu analyser et constater qu’il conserve toute l’essence de la société britannique, mais dans un format plus accessible. En plus de sa longue liste de qualités, comprenant la première grande mise à jour de son système d’exploitation, il faut maintenant ajouter un autre aspect, car il a été prouvé que les téléphones en plastique restent une bonne option.

Tant les bords du Nothing Phone (2a) que sa face arrière sont en plastique, utilisant différentes textures pour chaque composant. Par exemple, les côtés utilisent une finition mate douce, tandis que l’arrière du smartphone opte pour une finition brillante, qui en plus de maintenir la caractéristique esthétique transparente de la marque, est également le refuge préféré des empreintes digitales.

Après être tombé plusieurs fois au sol, le Phone (2a) ne montre que de petites fissures et éraflures

Eh bien, si vous pensez qu’un téléphone avec une face arrière en plastique est plus « cheap » qu’un haut de gamme fabriqué en verre, avec le test de chute réalisé par PBKReviews il est très probable que vous changiez d’avis. Ils ont littéralement fait tomber le nouveau téléphone de Nothing depuis plusieurs hauteurs, et le résultat a été impressionnant : seules de petites fissures et éraflures sont apparues.

De plus, ils concluent en disant que le modèle en couleur noire pourrait montrer plus facilement ces défauts, car les encoches sur les appareils se remarquent davantage sur les tons sombres. Cependant, le Nothing Phone (2a) avec une face arrière de couleur blanche les dissimule assez bien, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Un élément à prendre en compte au moment de choisir une couleur ou une autre, sans aucun doute.

Quant à l’écran, protégé par un verre Gorilla Glass 5, une solution lancée par Corning en 2016, il n’a subi que les dommages attendus. Par conséquent, les éventuels acheteurs du nouveau Phone (2a) de Nothing peuvent être tranquilles, car son apparence distinctive a de grandes chances de rester intacte pendant longtemps.