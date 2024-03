Si tu as aimé les lunettes intelligentes de Xiaomi, prépare-toi car la deuxième génération arrive

Des lunettes intelligentes pour écouter de la musique. C’est la proposition originale des Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2, les successeurs des lunettes ‘smart’ originales. Une proposition qui a été annoncée aujourd’hui et qui sera mise en vente dès lundi prochain.

Des lunettes de type lecteur MP3 ? N’est-il pas plus simple d’utiliser son téléphone portable ? Si Xiaomi les a lancées et ajoute même un deuxième modèle, c’est parce que cet appareil curieux de l’écosystème Xiaomi a sans aucun doute du potentiel et un marché.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2

Une affiche teaser avec un slogan et une date. Et c’est tout, c’est la seule chose que Xiaomi a montrée sur les Mijia Smart Audio Glasses 2. L’image promotionnelle montre la silhouette des lunettes et le message « Espejo Disfruta Escucha » en chinois. La seule chose que nous pouvons interpréter, c’est que les options audio seront remarquables, car c’est le but principal de l’appareil.

Les premières Mijia Smart Audio Glasses sont arrivées l’année dernière – et ne sont pas sorties de Chine -, et nous allons vous expliquer à quoi elles ressemblaient, afin que vous puissiez avoir une idée de ce que les Mijia Smart Audio Glasses 2 apportent, qui seront lancées dès lundi 25 mars seulement.

Oui, des lunettes pour écouter de la musique et parler en mains libres

Disponible en cinq motifs de montures et de lunettes de soleil, dont un style de demi-monture carrée et un style de monture complète, le premier modèle des lunettes intelligentes Mijia utilisait une « technologie de champs sonores ouverts », capable d’offrir un effet sonore surround à 360 degrés.

Fabriquées avec un verre intelligent, les prédécesseurs des Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2 implémentaient une fonction de réduction du bruit de double microphone et étaient compatibles avec l’amélioration intelligente des appels, la connexion à des dispositifs doubles et utilisaient un pavé tactile de 30 mm de long de chaque côté pour des fonctions gestuelles.

Prix des Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2

Avec une cote IP54 de résistance à la poussière et à l’eau, ce qui signifie une protection contre la poussière ambiante normale et, surtout, une protection contre les éclaboussures d’eau, la batterie des lunettes peut durer une semaine en mode veille, plus de 22 heures en utilisation normale et plus de 10 heures d’écoute de musique en continu ou plus de 7 heures d’appels.

Et le prix ? Les originales coûtaient 799 yuans à leur lancement, soit environ 102 euros. Il est prévu que les Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2 surpassent ce modèle à tous égards, pas seulement en termes de durée de vie de la batterie, et qu’elles coûtent également un peu plus cher. Lundi nous aurons la réponse.

Via | GizmoChina