Où sont stockés les audios de WhatsApp sur le téléphone portable

Nous vous expliquons comment trouver les messages audio qui vous ont été envoyés via WhatsApp

Téléphone avec un message audio WhatsApp

Bien que beaucoup préfèrent les convertir en texte, les audios de WhatsApp sont devenus l’un des moyens de communication les plus courants. Mais parfois, nous avons besoin non seulement de les écouter via l’application, mais aussi d’avoir le fichier audio qui nous a été envoyé. Heureusement, les trouver est généralement assez simple.

Cependant, la procédure est complètement différente si vous le faites depuis un téléphone Android ou si vous avez un iPhone. Mais dans les deux systèmes d’exploitation, vous pourrez partager ces messages qui vous ont été envoyés via WhatsApp de manière assez simple.

Où sont stockés les audios de WhatsApp sur un téléphone Android

Où sont stockés les audios de WhatsApp sur iOS

Où sont stockés les audios de WhatsApp sur un téléphone Android

Localisez le dossier des audios de WhatsApp

Pour trouver le dossier dans lequel se trouvent les audios qui nous ont été envoyés via WhatsApp, nous devrons utiliser un explorateur de fichiers.

Une fois que vous entrez dans cet explorateur, le chemin pour trouver tous les fichiers que nous avons envoyés via WhatsApp est le suivant :

Fichiers

Stockage interne

WhatsApp

Média

Notes vocales WhatsApp

Dans ce dossier, vous trouverez tous les messages audio que vous avez reçus. Lorsque vous recherchez celui qui vous intéresse, vous devez garder à l’esprit qu’ils ne sont pas divisés par conversations, mais qu’ils seront tous mélangés, donc si vous utilisez souvent les audios, il peut être un peu difficile de les trouver.

Une fois que vous avez trouvé l’audio que vous souhaitez, vous pourrez le partager dans une autre application ou le supprimer comme vous le feriez avec n’importe quel autre fichier.

Supprimer un audio WhatsApp sur Android

Si vous souhaitez supprimer un message audio qui vous a été envoyé via WhatsApp, vous avez deux options. En effet, si vous supprimez le message depuis l’application, il disparaîtra également de la mémoire interne de votre téléphone. Par conséquent, vous pouvez le supprimer directement depuis la conversation. Pour ce faire, il vous suffit de maintenir le doigt appuyé pendant quelques secondes sur le message en question, puis, dans le menu qui apparaît, sélectionner l’option Supprimer. L’audio sera supprimé de la conversation et de votre appareil.

L’autre option consiste à rechercher le message dans le dossier des fichiers, comme expliqué dans la section précédente. Une fois que vous avez trouvé l’audio que vous souhaitez supprimer, il vous suffit de maintenir le doigt appuyé sur le fichier. Dans le menu qui apparaît, vous trouverez l’option envoyer l’audio à la corbeille. De cette manière, il sera supprimé de la mémoire de votre téléphone et vous ne pourrez pas le récupérer.

un audio WhatsApp sur Android

Si vous souhaitez partager un message audio pour l’ouvrir dans une autre application ou le transmettre à une autre personne, vous pourrez à nouveau le faire à la fois depuis l’application WhatsApp et depuis le dossier où sont stockés les messages reçus.

Si vous le faites depuis l’application, vous devrez rechercher l’audio que vous souhaitez partager, puis maintenir le doigt appuyé dessus pendant quelques secondes. En haut de l’application, une icône avec trois points verticaux apparaîtra. En appuyant dessus, un menu s’affichera dans lequel vous devrez sélectionner l’option pour l’envoyer vers une autre application.

Pour le faire depuis le dossier des fichiers, il vous suffira de rechercher le fichier en question, d’appuyer dessus pendant quelques secondes, puis d’appuyer sur le bouton .

Où sont stockés les audios de WhatsApp sur iOS

Ne sont pas stockés dans la mémoire interne

Dans le cas où vous avez un iPhone, trouver les fichiers audio des notes vocales qui vous ont été envoyées via WhatsApp sera beaucoup plus compliqué. En effet, dans le système d’exploitation iOS, les messages que nous recevons ne sont pas directement stockés dans la mémoire de notre téléphone. Par conséquent, nous ne pourrons pas trouver les fichiers audio en utilisant un explorateur de fichiers.

Cela signifie que tout ce que nous voulons faire avec nos messages audio, comme les supprimer ou les envoyer à d’autres personnes, devra être géré directement depuis l’application WhatsApp. Nous ne pourrons plus choisir si nous préférons utiliser une méthode ou une autre comme sur Android, car si nous utilisons iOS, nous aurons une seule possibilité de gérer nos audios.

Supprimer un fichier audio sur iPhone

La procédure pour supprimer les messages audio que nous avons reçus via WhatsApp sur notre iPhone est la suivante :

Ouvrez l’application. Accédez aux Paramètres. Allez dans Données et stockage. Accédez à Utilisation de stockage. Sélectionnez les contacts dont vous souhaitez supprimer le fichier audio. Appuyez sur Gérer. Sélectionnez Vider.

De cette façon, vous pourrez supprimer d’un seul coup tous les fichiers audio envoyés par une même personne. Par conséquent, bien que cela puisse sembler un peu fastidieux, en réalité, c’est un processus très rapide lorsque vous souhaitez supprimer plusieurs audios à la fois.

En revanche, si vous voulez simplement supprimer un message unique, vous devrez appuyer sur cet audio, puis appuyer sur Supprimer. De cette façon, il sera supprimé à la fois de la conversation et de la mémoire de votre téléphone.

un fichier audio sur iPhone

Dans le cas où vous souhaitez partager un fichier audio avec une autre personne ou l’ouvrir avec une autre application, nous devrons à nouveau nous contenter de l’option de le faire directement depuis l’application, car nous ne pouvons pas y accéder depuis la mémoire interne de notre smartphone.

Pour ce faire, vous devrez simplement appuyer sur le message, puis appuyer sur l’option « Transférer ». En bas de l’écran de votre téléphone, vous verrez apparaître les options « Transférer » et « ». En appuyant sur , vous pourrez l’ouvrir avec n’importe quelle autre application.

Même si nous n’avons pas la possibilité d’accéder à nos fichiers audio directement à partir du menu des fichiers, en réalité, depuis un iPhone, nous pouvons faire exactement la même chose qu’avec un téléphone Android. Par conséquent, le fait que nous ne puissions pas accéder directement au fichier ne nous causera pas trop d’inconvénients en pratique.