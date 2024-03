Le Nothing Phone (2a) reçoit sa première grande mise à jour avec toutes ces nouveautés

Vous trouverez des optimisations de l’appareil photo, des améliorations générales du système et des corrections d’erreurs

Nothing Phone 2a noir / Photographie : AndroAall

Le Nothing Phone (2a), le plus abordable que la société ait jamais lancé, a été présenté au monde il y a à peine deux semaines. Ce téléphone, fidèle à l’essence de la marque et bénéficiant d’un design très personnel, parmi une longue liste de « pour », vient de recevoir la première grande mise à jour de son système d’exploitation. Nous allons maintenant découvrir tout ce que Nothing OS 2.5.4 apporte.

Le premier téléphone de milieu de gamme de Nothing n’avait presque pas atterri sur le marché et avait déjà vendu plus de 100 000 unités le premier jour, il n’est donc pas surprenant qu’ils se soient mis au travail pour perfectionner l’un de leurs points forts : l’expérience logicielle qu’il offre, l’une des meilleures de son segment.

Malheureusement pour ses utilisateurs, la mise à jour de Nothing OS 2.5.4 n’apporte pas plus de widgets ni d’options de personnalisation. Comme vous pouvez le constater, elle se concentre sur les optimisations de l’appareil photo, les améliorations générales du système et les corrections d’erreurs, telles que les problèmes avec les fonds noirs et les écrans d’accueil et de verrouillage.

Appareil photo

La précision et la saturation des couleurs ont été améliorées.

des couleurs ont été améliorées. La cohérence des couleurs entre l’appareil photo principal et l’ultra grand angle a été optimisée.

entre l’appareil photo principal et l’ultra grand angle a été optimisée. L’effet bokeh du mode portrait est maintenant ajusté avec plus de précision.

est maintenant ajusté avec plus de précision. Les reflets et les tons des photos prises avec Ultra HDR ont été optimisés.

ont été optimisés. Les performances générales de l’appareil photo ont été améliorées.

Améliorations générales

Les jeux, y compris BGMI , ont été optimisés pour améliorer leurs performances générales.

, ont été optimisés pour améliorer leurs performances générales. Les animations lors du démarrage et de la fermeture des applications ont également été optimisées.

lors du démarrage et de la fermeture des applications ont également été optimisées. Le widget de l’enregistreur a été amélioré.

Correction d’erreurs

Le mouvement clignotant au démarrage des applications à partir de l’écran de verrouillage a été optimisé.

au démarrage des applications à partir de l’écran de verrouillage a été optimisé. Les fonds d’écran de l’écran d’accueil et de verrouillage ont été réparés et ne s’afficheront plus de manière anormale.

ont été réparés et ne s’afficheront plus de manière anormale. Les problèmes d’affichage incorrect des informations sur les données mobiles ou le WiFi dans les paramètres rapides ont été résolus.

ont été résolus. L’écran noir qui apparaissait occasionnellement lors des appels entrants a résolu son problème.

La stabilité générale du système a été optimisée.

Si vous n’avez pas encore accès à Nothing OS 2.5.4 sur votre Phone (2a), soyez un peu patient, car nous savons déjà que les mises à jour logicielles sont généralement déployées de manière échelonnée et n’arrivent pas à tous les utilisateurs en même temps. De cette façon, la société peut surveiller tout problème qui survient, garantissant une implémentation fluide et stable sur tous les appareils.