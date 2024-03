Mauvaises nouvelles: ces cinq smartphones Xiaomi récemment lancés ne recevront pas de versions basées sur Android 15, du moins pour le moment

Il y a seulement quelques heures, nous vous avons parlé des téléphones Xiaomi que la marque avait confirmé qu’ils recevraient tous la mise à jour vers Android 15 à l’avenir, mais selon l’équipe de HyperOS Updates, il semble y avoir cinq modèles récents qui ne seront pas aussi chanceux.

Apparemment, si nous consultons le site officiel de Xiaomi Security Center, ils apparaissent tous comme pouvant simplement être mis à jour vers la dernière version disponible d’Android 14, mais il n’y a aucune trace d’Android 15, une décision qui n’a pas été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par la communauté et ils essaient de la changer pour que ce ne soit pas le cas.

La communauté exige au moins une version plus récente d’Android pour ces cinq modèles

Si nous prêtons attention à la populaire liste EOS de Xiaomi, nous nous rendons compte que les terminaux Redmi ou POCO qui sont sortis sur le marché avec des versions basées sur Android 12 ne pourront être mis à jour que jusqu’à Android 14, et cela pose problème surtout pour les appareils qui n’ont pas autant de temps.

En réalité, récemment, la famille des Redmi Note 13 est sortie sur le marché avec MIUI 14 et Android 13, et ce n’est que très récemment qu’ils ont pu être mis à jour vers HyperOS et Android 14, donc le logiciel avec lequel ils ont été présentés n’était pas le plus récent possible et cela pourrait poser un problème de durée à l’avenir.

Dans ce cas particulier, il n’y a pour le moment aucun inconvénient, mais si nous regardons les cinq modèles qui nous concernent dans cet article, nous constatons qu’ils resteront sur Android 14 alors qu’ils ne devraient pas. La communauté exige qu’il y ait au moins une prolongation d’un an pour tous ces modèles car ce sont des appareils lancés entre 2022 et 2023, il n’est donc pas absurde qu’ils puissent être mis à jour vers Android 15.

Pour le moment, la situation est qu’ils devront se contenter d’Android 14, mais nous espérons que cette décision sera changée pour que tous puissent bénéficier d’une mise à jour supplémentaire qui leur serait très utile. Cela dit, nous vous laissons avec la liste des cinq modèles pour que vous puissiez savoir si le vôtre en réalité partie :

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12

POCO M5

POCO X5 5G

