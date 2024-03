La caméra de votre Samsung Galaxy S24 s’améliorera avec la mise à jour Android d’avril

Samsung a publié la première mise à jour logicielle de ses nouveaux porte-étendards, les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra qui répondent à ses attentes en termes de ventes, le mois dernier, une version qui est arrivée pour corriger les problèmes signalés sur les écrans et pour améliorer certaines fonctionnalités de leurs caméras telles que le zoom, le mode Portrait, la photographie de nuit ou l’enregistrement vidéo avec les caméras arrière.

Eh bien, maintenant une récente fuite partagée par le SamMobile assure que les caméras des Samsung Galaxy S24 seront à nouveau mises à jour avec la mise à jour Android du mois d’avril.

Récemment, le leaker populaire Ice Universe a publié un post sur X, le réseau social connu auparavant sous le nom de Twitter, dans lequel il révèle que la mise à jour d’Android d’avril 2024 corrigera les deux problèmes principaux des caméras des Samsung Galaxy S24, à savoir l’équilibre des blancs et la qualité de l’image du capteur téléobjectif.

The Galaxy S24 Ultra Mars update will add an underage mode and some optimizations. There aren’t many updates involving the camera.

Avril will usher in a major camera update involving white balance and telephoto image quality.

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) 19 mars 2024