Avec ce smartphone, même les choux-fleurs te plairaient : Les photos de nourriture sont si impressionnantes avec le nouveau Xiaomi 14 Ultra

Aller dans un restaurant et sortir son téléphone portable pour immortaliser le plat est chose courante. Et quand on a des caméras comme celles intégrées dans le Xiaomi 14 Ultra, on a encore plus envie de le faire. Regardez à quel point les photos gastronomiques sont magnifiques avec la nouvelle bête de Xiaomi.

Pour démontrer la puissance des caméras de son fleuron, Xiaomi a créé une campagne qui mêle les talents du photographe Javier Corso avec les plats haut de gamme de la chef Begoña Rodrigo. Cela s’appelle « Manger avec les yeux ».

Le meilleur téléphone pour prendre des photos de nourriture

Équipé d’un ensemble de caméras quadruple professionnelles, avec une plage allant jusqu’à 6 longueurs focales différentes, allant de 12 mm à 240 mm, le Xiaomi 14 Ultra possède une caméra principale équipée d’une ouverture variable continue de ƒ/1.63-ƒ/4.0, offrant des réglages d’exposition dans divers scénarios. Il peut également se transformer en véritable appareil photo professionnel avec ce kit de pièces que Xiaomi vend pour le téléphone.

Cette même caméra a été mise à l’épreuve par Javier Corso, qui a voulu créer une expérience appelée « Manger avec les yeux » où il nous plonge dans les plats de Begoña Rodrigo pour qu’ils parlent d’eux-mêmes, créant un menu de haute gastronomie présenté en images plutôt qu’en ingrédients.

Manger avec les Yeux

Un menu qui fait désormais partie de la carte du restaurant « La Salita » à Valence, qui possède une étoile Michelin et a reçu la troisième distinction Sol Repsol lors de la cérémonie de 2024, faisant de la chef Begoña la seule hôtesse de l’année à recevoir la plus haute distinction de ces prix.

Chacun des sept plats composant le menu « Manger avec les yeux » a sa propre histoire. Le projet photographique, à travers son origine ou sa préparation, associe chacune des créations de Begoña à un artisanat local, mettant en valeur à travers le métier choisi une caractéristique distinctive du plat que la chef nous présente :