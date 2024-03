10 applications similaires à BlaBlaCar pour voyager gratuitement ou moins cher

Voulez-vous voyager de manière économique? Il y a la vie au-delà de Blablacar

Blablacar est devenu un véritable phénomène dans la manière de voyager ces dernières années. L’idée de partager une voiture pour se rendre d’une ville à l’autre a tellement réussi à s’implanter dans la population qu’elle est non seulement devenue l’une des meilleures applications de voyage récemment lancées sur le marché, mais beaucoup la considèrent également comme un outil intéressant pour rencontrer de nouvelles personnes. Et comme on pouvait s’y attendre, de nombreuses applications similaires ont rapidement fait leur apparition.

Si vous aimez l’idée de partager une voiture mais que vous préférez essayer une autre option que Blablacar, voici quelques options intéressantes.

Applications similaires à Blablacar

Amovens

Cette application se présente tout d’abord comme une application de location de voitures. Mais elle a une particularité, c’est que nous pouvons partager notre voiture pour gagner un peu d’argent supplémentaire. Et nous pouvons également louer une voiture à un particulier, de sorte que cela nous revienne à un prix bien inférieur à ce à quoi nous sommes habitués. Bien que l’idée ne soit pas habituellement de voyager ensemble comme sur Blablacar, c’est une option assez intéressante pour partager un véhicule et économiser de l’argent.

Yescapa

Cette application est similaire à la précédente, mais axée sur le marché des camping-cars. Autrement dit, si vous possédez un camping-car, vous pouvez le louer à d’autres utilisateurs les week-ends où vous ne l’utilisez pas, et si vous n’en possédez pas, vous pouvez facilement louer celui d’autres personnes.

Après tout, ce type de véhicules passe habituellement de nombreux jours garés sans être utilisés, vous pouvez donc les partager avec d’autres utilisateurs pour en tirer le meilleur parti et économiser de l’argent.

Amicoche

L’idée de cette application est pratiquement identique à celle de Blablacar. Certains utilisateurs publient leur voyage et d’autres se joignent à eux pour voyager ensemble.

L’un des grands avantages de cette application est que vous payez en espèces ou par Bizum pendant le voyage, directement au conducteur. Par conséquent, étant donné que l’accord est direct entre les deux parties, il n’est pas nécessaire de payer de commissions. Ainsi, voyager à moindre coût est beaucoup plus facile, car vous ne perdez pas un seul euro en chemin.

Getaround

Cette application est la version mobile de la plateforme Drivy, qui vous permet de louer des voitures pour des jours, des semaines ou des heures à des entreprises ou à des particuliers.

Avec elle, si vous avez une voiture que vous n’utilisez pas à certains moments de la journée, vous pouvez la partager avec d’autres personnes et gagner de l’argent supplémentaire. Et si vous n’avez pas de véhicule, vous pouvez utiliser celui d’une autre personne pour un prix beaucoup plus économique.

Waze

L’application de trafic de Google dispose d’une fonctionnalité appelée Waze Carpool dans certains pays, qui fonctionne de manière similaire à Blablacar. Les utilisateurs partagent leur voyage dans l’application et ceux qui le souhaitent peuvent y participer à un prix assez réduit. Cependant, elle n’est pas disponible en France, mais peut être une idée intéressante pour vos voyages à l’étranger.

Hoop Carpool

Cette application est spécialement conçue pour les pays hispanophones. Elle est initialement destinée à ce que les travailleurs et les étudiants partagent leur trajet quotidien en voiture, donc votre entreprise ou université doit être inscrite dans l’application.

La principale différence avec Blablacar est qu’elle n’est pas conçue pour les voyages d’une ville à une autre, mais pour se rendre au travail ou à l’école de manière habituelle. Elle vous mettra en contact avec des collègues pour que vous puissiez faire le trajet ensemble.

Carpool Kids

Cette application se différencie des précédentes en ce que vous ne partagerez pas une voiture avec des inconnus, mais avec votre famille ou vos amis.

Carpool Kids vous permet de créer un groupe avec d’autres personnes dans lequel vous ajouterez tous les trajets que vous prévoyez de faire à chaque instant. De cette façon, il vous sera beaucoup plus facile de savoir si quelqu’un que vous connaissez peut venir vous chercher ou faire le trajet avec vous. Étant entre amis, ces trajets sont totalement gratuits, et vous n’aurez pas à vous soucier de voyager avec des personnes que vous ne connaissez pas.

Moovl

Cette application a été initialement créée pour le public australien, mais elle gagne peu à peu en popularité dans d’autres endroits.

L’idée est pratiquement identique à celle de Blablacar. Les utilisateurs qui vont faire un voyage l’ajoutent dans l’application et ceux qui le souhaitent peuvent se joindre. Le tout à un prix beaucoup moins cher, et également beaucoup plus respectueux de l’environnement que de voyager dans plusieurs véhicules.

Tribe

Cette application est conçue pour mettre en relation des parents afin qu’ils emmènent leurs enfants à l’école, en augmentant le confort et le respect de l’environnement.

Ainsi, vous pourrez trouver d’autres parents qui vivent dans votre région et qui emmènent leurs enfants à la même école. De cette manière, vous pourrez organiser des rotations pour emmener plusieurs enfants en voiture ensemble, évitant les embouteillages habituels aux abords des écoles.

Lyft

Enfin, Lyft est une application qui se situe à mi-chemin entre Blablacar et Uber. Vous pouvez trouver des conducteurs professionnels, des transports en commun ou des particuliers qui prêtent leurs véhicules en location. Quelle que soit la forme ou le moment où vous avez besoin de vous rendre quelque part, vous pouvez trouver ici la solution. Cependant, elle n’est actuellement disponible que dans quelques villes.