Apple lance une nouvelle et amusante publicité mettant en avant le stockage de l’iPhone 15.

Apple lance une nouvelle et amusante publicité pour mettre en valeur le stockage des iPhone

A Apple, il aime faire la publicité de ses produits, comme le système photo exceptionnel de ses iPhone. Cependant, il les présente parfois avec une touche d’humour, comme il l’a fait dans sa dernière publicité, où il a voulu mettre en avant le stockage des derniers modèles d’iPhone lancés.

Et bien, comme nous le verrons dans la vidéo ci-dessous publiée par la société, le stockage d’un iPhone peut être hilarant, dans le bon sens bien sûr. Parce que c’est l’un des aspects clés de l’appareil, ainsi que les caméras et le processeur.

Détendez-vous, c’est un iPhone

Dans la vidéo, qui dure 38 secondes, nous voyons un homme en train de parcourir ses photos, qui prennent vie au rythme de la musique. La chanson donne une touche humoristique à la scène, car tandis que le protagoniste essaie de décider quelles photos supprimer pour libérer de l’espace sur son iPhone, chaque photo le supplie de ne pas la supprimer. Finalement, il décide de toutes les conserver, et c’est à ce moment-là que s’affiche la phrase « Détendez-vous, c’est un iPhone ».

Cette publicité vise à mettre en avant le stockage des iPhone, qui est de 128 Go dans le cas de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro, et de 256 Go dans le cas du 15 Pro Max. Cela offre suffisamment d’espace pour que la plupart des utilisateurs n’aient pas à s’en préoccuper. De plus, il y a diverses capacités parmi lesquelles choisir, ce qui élimine complètement cette préoccupation.

Mais ce n’est pas tout. Bien que la publicité se concentre sur la capacité de stockage de l’iPhone, il y a un autre aspect qui n’est pas mentionné mais qui contribue également à l’optimiser : iCloud. Grâce à iCloud, nous pouvons avoir toutes nos photos dans le cloud et synchronisées avec tous nos appareils, sans qu’elles occupent d’espace sur l’iPhone.

Apple aime mettre en avant ce type de fonctionnalités de ses appareils, et si elle peut le faire avec une touche d’humour, c’est encore mieux. C’est le cas de cette publicité, où une chanson est utilisée pour que les photos d’un iPhone prennent vie et demandent à l’utilisateur de ne pas les supprimer. Heureusement, elles ont toutes une fin heureuse.