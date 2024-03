Xiaomi dépasse les attentes : ses bénéfices ont explosé de 126 % après avoir vendu plus de 145 millions de smartphones en 2023.

Xiaomi dépasse les attentes : ses revenus augmentent de 50 % et les ventes de téléphones portables atteignent 21 %

L’arrière du Xiaomi 14 / Photo de AndroAall

Aujourd’hui a été une journée importante pour Xiaomi. La société pékinoise a non seulement inauguré la méga-usine où sera produite la SU7, leur première voiture électrique, dont le lancement sur le marché est prévu dans quelques jours seulement. L’entreprise a également partagé ses derniers résultats financiers ce mardi.

Le rapport publié par Xiaomi révèle des données étonnantes, car l’entreprise a réussi à dépasser toutes les attentes en enregistrant une augmentation de 126,3 % de ses revenus par rapport à la période précédente, en plus d’avoir vendu 24 % de téléphones portables en plus en 2023.

Xiaomi se targue de ses chiffres à quelques jours de relever son plus grand défi à ce jour

En traduisant les pourcentages en chiffres, on constate que les revenus de Xiaomi ont atteint 271 milliards de yuans, soit environ 34,6 milliards d’euros, et le bénéfice net ajusté a atteint le deuxième niveau le plus élevé depuis l’introduction en bourse de l’entreprise.

En ce qui concerne les ventes de smartphones, la société a expédié 145,6 millions d’unités en 2023, générant des revenus annuels d’environ 20,15 milliards d’euros et une marge bénéficiaire brute de 14,6 %.

Les bons résultats ne pouvaient pas arriver à un meilleur moment. L’annonce des résultats financiers a eu lieu le même jour où Lei Jun, PDG et cofondateur de Xiaomi, a annoncé l’inauguration de la méga-usine destinée à la production de la Xiaomi SU7, où les autres membres du conseil d’administration de Xiaomi ont pu visiter les installations et même participer à des tests de conduite du véhicule.

Le 28 mars prochain, Xiaomi tiendra l’événement de lancement sur le marché de sa première voiture électrique en Chine. La société organisera l’un de ses événements les plus importants de l’année, lors duquel elle présentera le produit qui l’amènera sur un nouveau marché, et avec lequel elle espère concurrencer des entreprises telles que Tesla et BYD.

En réalité, Lei Jun lui-même est convaincu qu’en combinant les activités de smartphones et de voitures électriques, l’année 2024 pourrait marquer un tournant pour Xiaomi. À cet égard, les analystes de Bloomberg estiment que l’activité de voitures électriques de Xiaomi pourrait doper les bénéfices totaux de l’entreprise jusqu’à 4 % au cours de cette année 2024. Pour l’instant, Xiaomi ne vendra que la SU7 sur le marché chinois.

Lei Jun a également profité de l’occasion pour donner un aperçu de ce que l’avenir réserve à Xiaomi sur le marché mondial. Il explique que tout au long de cette décennie, l’entreprise investira dans davantage de technologies fondamentales et exploitera de nombreuses opportunités encore disponibles sur les marchés émergents et en Europe, où elle prévoit de lancer un plus grand nombre de produits haut de gamme au cours des prochaines années.