Les iPhone 17 auront un écran anti-reflets et plus résistant aux rayures

ProMotion, Always-On Display, antireflet et plus résistant aux rayures : l’écran de l’iPhone 17 promet

Les iPhone 17 se distingueront également par leur écran

Petit à petit, nous découvrons les possibles nouveautés qui pourraient accompagner les iPhone 17 et iPhone 17 Pro, comme l’arrivée tant attendue de la technologie ProMotion sur les modèles standard ou l’éventuelle inclusion d’un écran antireflet et plus résistant aux rayures que le Ceramic Shield présent sur les iPhone 15. Ces deux éléments promettent sans aucun doute d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur.

Cette prédiction a été partagée par le leakeur Instant Digital sur le réseau social chinois Weibo, affirmant que les iPhone 17 seraient équipés d’un écran doté d’une couche antireflet super résistante, bien plus durable que celle du Ceramic Shield. Bien que ce nouvel écran soit déjà arrivé dans la chaîne d’approvisionnement, il semble qu’il n’ait pas été livré à temps pour être intégré aux iPhone 16.

Ce nouveau verre promet d’être plus résistant que le Ceramic Shield utilisé sur les iPhone 15. Le Ceramic Shield est un matériau en verre de céramique développé par Corning en collaboration avec Apple, acclamé comme le plus résistant du marché. Par conséquent, s’il est vrai, les iPhone 17 dans leur ensemble auront un écran extrêmement durable.

Il est important de noter que cette nouvelle couche de protection pourrait ne pas être totalement nouvelle, car il existe déjà le Gorilla Glass Armor présent sur les Samsung Galaxy S24. Ce matériau est résistant aux micro-rayures, quatre fois plus fort et réduit les reflets de 75% par rapport à une surface en verre standard.

Il n’est pas confirmé si l’écran des iPhone 17 bénéficiera du Gorilla Glass Armor, mais les caractéristiques de ce verre correspondent parfaitement à la description fournie par le leakeur. Étant donné que c’est une technologie existante et déjà mise en œuvre, il est très probable que nous la voyions sur les iPhone de l’année prochaine.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour l’affirmer avec certitude, il semble que les iPhone 17 pourraient être équipés de plusieurs caractéristiques intéressantes, telles qu’un nouvel appareil photo frontal de 24 mégapixels, la technologie ProMotion et Always-On Display pour tous les modèles, Face ID intégré à l’écran, un processeur A19 fabriqué dans un processus de 2 nm et une puce Wi-Fi 7 intégrée.