Tu n’aimes pas le gestionnaire de mots de passe de Google? Chrome sur Android permettra enfin de le changer pour ton préféré

Le nouveau changement de Google Chrome vous permet d’utiliser votre propre gestionnaire de mots de passe dans le navigateur

Google a complètement changé Chrome : vous pourrez désormais utiliser votre propre gestionnaire de mots de passe dans le navigateur

Google a commencé à apporter les modifications nécessaires à ses services afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques en Europe. Ces nouvelles obligations imposées à Google entraînent des changements qui seront intégrés aux appareils mobiles, tels que le choix du moteur de recherche à utiliser ou, dans ce cas, la possibilité d’utiliser un autre gestionnaire de mots de passe dans Google Chrome.

Cette nouveauté a été découverte grâce à Leopeva64 (@Leopeva64) qui a publié dans X, auparavant Twitter, comment cette fonctionnalité fonctionnerait sur les appareils Android. Les captures d’écran qu’il a publiées sont assez explicites, indiquant exactement les nouveaux paramètres qui accompagneraient cette fonctionnalité.

Google vous permettra de choisir le gestionnaire de mots de passe que vous souhaitez utiliser dans Google Chrome

Le plus intéressant de cette nouveauté est qu’elle est disponible à la fois dans la version stable et bêta et bien sûr, dans Chrome Canary. Cependant, pour pouvoir changer le gestionnaire de mots de passe utilisé dans le navigateur, il sera nécessaire d’activer un paramètre spécifique.

Ce paramètre ne se trouve pas dans le menu des paramètres, il se trouve dans le menu des drapeaux Chrome. Les drapeaux sont des fonctionnalités cachées dans Chrome qui s’activent dans un menu spécifique auquel il faut accéder. Cette nouveauté est incluse dans cette section, mais ce n’est pas la seule et la liste est bien plus longue que vous ne pouvez l’imaginer.

Il y a 4 mois, j’ai montré une nouvelle section dans Chrome pour Android qui vous permet d’utiliser d’autres fournisseurs pour remplir automatiquement les mots de passe, cette fonctionnalité fonctionne maintenant et si vous choisissez l’option « Utiliser d’autres fournisseurs », Chrome ne vous montre plus de suggestions de son gestionnaire de mots de passe : https://t.co/Uvgqr181vs pic.twitter.com/leDXe2Lhnx — Leopeva64 (@Leopeva64) 18 mars 2024

Les étapes pour l’activer sont les suivantes :

Aller à chrome://flags#enable-autofill-virtual-view-structure

Cochez l’option pour activer

Aller dans les paramètres de Chrome

Rechercher la section « Remplissage automatique »

Choisir « Utiliser d’autres fournisseurs »

Après avoir fait cela, Chrome utilisera le gestionnaire de mots de passe par défaut du système et vous pourrez le configurer dans les paramètres de l’appareil. Pour le faire, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Aller dans les paramètres de l’appareil

Aller dans « Utilisateurs et mots de passe »

Configurer le gestionnaire dans la section « Mots de passe et autres services »

C’est tout ce qui est nécessaire pour pouvoir effectuer le changement du gestionnaire de mots de passe. Pour ceux qui ont déjà leur propre gestionnaire, cette nouveauté de la part de Google est très bien accueillie. Cependant, les autres utilisateurs qui utilisaient simplement le service de Chrome n’auront pas besoin de faire de changement.

Google fait tout son possible pour rendre Chrome de plus en plus performant, même si cela signifie offrir aux utilisateurs cette possibilité que peu de personnes utiliseront en raison de la complexité des étapes pour l’utilisateur moins expérimenté.