Le Galaxy S25 aurait un écran plus grand : adieu au meilleur smartphone « mini » du marché?

Le plus petit de la famille Galaxy S24 de Samsung ne sera bientôt plus aussi petit selon les dernières rumeurs.

Famille Samsung Galaxy S24

Nous savons déjà grâce à notre analyse du Samsung Galaxy S24 Ultra que les Coréens aiment faire les choses en grand. Ce ne sont pas seulement leurs appareils les plus haut de gamme (après tout, en Europe, ce sont les seuls à intégrer le processeur Snapdragon 8 Gen 3, avec tout ce que cela implique), mais il semble que le reste de la famille, aussi bon soit-il, reçoive moins d’amour de la part du fabricant.

Et il semble que fabriquer des appareils à petit écran commence également à les déranger. Le blogueur coréen yeux122 a publié sur son espace Naver Blog que le Galaxy S25 de base verrait sa taille d’écran augmenter. Et bien que les dimensions resteraient contenues, nous perdrons le meilleur « petit » téléphone du marché.

Un petit changement, mais significatif

Selon le blogueur, l’écran du Galaxy S25 de base passerait à 6,36 pouces. Il y a déjà eu une augmentation de la taille de l’écran lorsque nous sommes passés de 6,1 pouces que le téléphone offrait sur les Galaxy S22 et S23 à la série Galaxy S24, qui présente une diagonale de 6,2 pouces sur le modèle de base.

Cette taille d’écran dépasse celle du Google Pixel 8 de base et le place dans l’orbite de téléphones tels que le Xiaomi 14, que nous rappelons avoir déjà passé dans notre banc d’essai. Il n’atteint pas les tailles de son parent le plus proche (le Galaxy S24 Plus), mais c’est un changement notable.

Cela ouvre la possibilité que le modèle de 2025 amène avec lui une légère augmentation de la taille de l’appareil qui, à première vue, serait pratiquement imperceptible. Cependant, le fait que la diagonale augmente ne signifie pas nécessairement que le reste du terminal suivra. Ce que cela pourrait impliquer, cependant, c’est un léger changement dans le rapport hauteur/largeur, bien que Samsung maintienne le même rapport depuis le Galaxy S22.

Nous pourrions perdre le meilleur « mini » du marché, mais cela ne serait pas nécessairement une mauvaise chose. L’espace supplémentaire disponible à l’arrière pourrait être utilisé pour une batterie plus grande, ce qui est toujours appréciable lorsque l’on vit en Europe et que l’on doit faire face à l’un de ces processeurs Exynos voraces.