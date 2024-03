Les 5 fonctions les plus importantes qui sont arrivées sur WhatsApp ces derniers jours

Tout au long de cette dernière semaine, WhatsApp s’est mis à jour avec une série de nouveautés vraiment intéressantes. Nous passons en revue les plus importantes

Voici les améliorations les plus importantes qui sont arrivées sur WhatsApp au cours des 7 derniers jours

Chaque semaine, WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, se met à jour avec de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience d’utilisation de la plateforme. Une bonne preuve en est que nous avons récemment appris que l’application, propriété de Meta, travaille déjà sur l’inclusion d’une option permettant de transcrire les messages vocaux en texte.

Mais en plus de cette nouvelle fonctionnalité, comme nous l’indique le média spécialisé WABetaInfo, le service de messagerie a également reçu une série d’améliorations vraiment intéressantes au cours des 7 derniers jours, que nous détaillons ci-dessous.

Voici les principales nouveautés arrivées sur WhatsApp cette semaine

Tout d’abord, sachez que la plupart des nouvelles fonctionnalités de WhatsApp dont nous allons vous parler ci-dessous ont été déployées dans les applications bêta pour Android, ce qui signifie qu’il s’agit de caractéristiques encore en développement et que si vous voulez les essayer le plus tôt possible, vous devrez être inscrit au programme bêta de WhatsApp.

Sans plus tarder, nous énumérons les 5 meilleures fonctionnalités qui sont arrivées sur WhatsApp au cours de cette dernière semaine :

La nouveauté la plus remarquable arrivée sur la version bêta de WhatsApp pour Android ces derniers jours, plus précisément dans la version 2.24.615, est la possibilité de épingler plus de trois chats en haut de la liste des conversations de l’application de messagerie.

De plus, la version bêta de WhatsApp pour Android avec le numéro de version 2.24.6.16 inclut une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de filtrer les conversations dans votre liste de chats, en ne sélectionnant que les chats non lus ou uniquement les chats de groupe.

De plus, les gars de WABetaInfo ont découvert dans la version bêta de WhatsApp pour Android 2.24.6.19 que le client de messagerie travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de mentionner n’importe lequel de vos contacts dans les mises à jour d’état .

. Grâce à la version bêta 2.24.71 pour Android, il a été découvert que l’application WhatsApp est mise à jour avec une nouvelle barre de recherche qui sera située en haut de la liste des chats et qui présente un design basé sur Material Design 3.