Il n’y aura pas d’iPad Air de 12,9 pouces, selon une nouvelle rumeur.

Apple ne lancerait qu’un iPad Air de 10,9 pouces si cette rumeur est vraie

Apple ne lancera pas un iPad Air de 12,9 pouces

Nous attendons avec impatience qu’Apple annonce les nouveaux iPad Pro et iPad Air, présumément le 26 mars prochain. Et bien que nous nous attendions à un iPad Air de 12,9 pouces comme principale nouveauté de ce modèle, il semble qu’Apple ne le lancerait pas, selon une nouvelle rumeur provenant du leaker ShrimpApplePro.

ShrimpApplePro a un bon historique de prédictions précises, c’est pourquoi on prête attention lorsqu’il dit que la société au logo de la pomme ne lancerait qu’un iPad Air de 10,9 pouces au lieu d’un de 10,9 et d’un de 12,9 comme c’est le cas pour les iPad Pro. Une prédiction qui, si elle est vraie, représenterait un revirement des événements.

Un seul modèle d’iPad Air avec la caméra frontale d’un côté

À ce stade, il serait assez étrange que nous ne voyions pas un iPad Air de 12,9 pouces. Il y a de nombreuses preuves, comme les prédictions de l’analyste Ming-Chi Kuo à ce sujet ou de Mark Gurman de Bloomberg, qui croit également que nous verrons un modèle avec un écran plus grand. De plus, nous devons également tenir compte du fait qu’en janvier, des schémas appartenant à ce dispositif ont fuité.

ShrimpApplePro pense également que le nouvel iPad Air aura la caméra frontale d’un côté pour qu’en mode horizontal, elle se trouve en haut et que les appels vidéo soient bien meilleurs. Quelque chose qui arrivera également au nouvel iPad Pro, car des références à ce changement ont été trouvées dans le code de l’iPadOS 17.4.

Bien que le dernier iPad Air soit sorti en mars 2022, cette nouvelle génération n’aurait pratiquement aucun changement à part le processeur M2, la nouvelle position de la caméra frontale et de nouvelles couleurs. Si le leaker a raison, nous ne verrions pas non plus un modèle plus grand qui pourrait offrir plus d’options dans la gamme générale de l’iPad.

Comme nous l’avons annoncé, il est possible qu’Apple annonce les nouveaux iPad dès le 26 mars prochain avec une sortie en avril. Donc, si les prédictions se réalisent, la semaine prochaine Apple pourrait annoncer les nouveaux iPad, ouvrir les réservations et les lancer la semaine suivante. Il suffit d’attendre.