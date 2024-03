Xiaomi annonce le CIVI 4 Pro avec processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 et caméras LEICA

Xiaomi a annoncé le smartphone qui, très probablement, finira par devenir le Xiaomi 14 Lite

Le design frappant du Xiaomi CIVI 4 Pro en couleur verte

Xiaomi ne ralentit pas son rythme de lancements. Quelques semaines après avoir célébré le lancement mondial du Xiaomi 14 et du Xiaomi 14 Ultra, l’entreprise se prépare déjà à présenter au monde la nouvelle génération de l’une de ses séries de téléphones les plus intéressantes : la famille CIVI*. Et dans ce cas, elle le fera en présentant le modèle le plus avancé de l’histoire de la série.

Un design frappant et une mise au point claire sur la photographie

À travers son profil sur le réseau social chinois Weibo, Xiaomi a officiellement révélé les premières données sur ce smartphone, dont la présentation officielle aura lieu le 21 mars lors d’un événement local.

Grâce aux photos partagées, nous voyons que le terminal aura un design très différent du reste des membres de la série Xiaomi 14, avec un module de caméras circulaire incliné vers un côté sur le dessus du dos du téléphone, et avec quatre capteurs à l’intérieur. Ce module portera le sceau de LEICA, car tout comme les modèles de la série Xiaomi 14, le CIVI 4 Pro aura un système photographique développé en collaboration avec la célèbre entreprise allemande.

L’appareil sera disponible en trois couleurs : bleu, rose et vert, ce dernier étant le modèle le plus frappant en raison de la combinaison de verre et de cuir végétalien à l’arrière. Tous auront un châssis en métal et auront une épaisseur de seulement 7,45 millimètres. Son poids sera inférieur à 180 grammes.

Un autre détail confirmé de l’appareil est son processeur. Il s’agira du nouveau Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, une version légèrement inférieure au Snapdragon 8 Gen 3 destinée au segment du haut de gamme économique, qui hérite de caractéristiques de la puce la plus puissante de Qualcomm à ce jour.

Sera-t-il le futur Xiaomi 14 Lite?

Nous savons que le Xiaomi CIVI 4 Pro sera un modèle destiné exclusivement au marché chinois, comme cela a été le cas pour chaque génération de la famille CIVI jusqu’à présent.

Cependant, cela ne signifie pas que nous ne verrons pas cet appareil dans d’autres parties du monde. Il est très probable que, comme cela s’est déjà produit avec l’ancien Xiaomi 13 Lite (un modèle basé sur le Xiaomi CIVI 2), le CIVI 4 Pro finisse par arriver sur le marché mondial sous le nom de Xiaomi 14 Lite.

S’il le fait, il conserverait probablement la même fiche technique, bien qu’il apporterait quelques petits changements esthétiques pour mieux s’adapter à la lignée de la série Xiaomi 14.

Quoi qu’il en soit, ce ne sont que des suppositions, et c’est Xiaomi qui aura le dernier mot. Pour l’instant, il faudra rester attentif à la présentation du 21 mars prochain pour découvrir tous les détails du Xiaomi CIVI 4 Pro.