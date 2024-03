La nouvelle bête de Xiaomi est officielle et sera présentée dans très peu de jours: nouveau Snapdragon 8s Gen 3 et objectifs Leica

Il semble qu’en seulement quelques heures, nous aurons avec nous un nouveau téléphone portable de Xiaomi qui viendra avec tout pour conquérir le marché haut de gamme. Nous parlons du nouveau Xiaomi Civi 4 Pro, un dispositif que nous n’attendions pas et qui est une putain de bête à tous les niveaux car, entre autres spécifications, il inaugurera le nouveau Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

Dans ce cas, comme l’a confirmé Xiaomi lui-même sur son profil officiel Weibo, ce terminal sera présenté en Chine le 21 mars prochain à 7h00 si on le voit depuis la France. Pour l’instant, il n’a pas été confirmé que nous pourrons en profiter en dehors des frontières du pays asiatique mais, comme cela s’est produit avec les générations précédentes, il pourrait arriver plus tard sous le nom de Xiaomi 14 Lite au niveau mondial.

Un bond de géant par rapport aux générations précédentes

Historiquement, les Xiaomi Civi se sont distingués par leur design de premier ordre, mais le matériel n’a jamais été extraordinaire. Il semble que la marque ait changé de stratégie avec cette quatrième génération et, en plus d’une esthétique qui reste absolument incroyable, nous pourrons également profiter du meilleur processeur actuellement sur le marché.

Comme vous pouvez le voir dans ses premières images officielles, la société nous a montré en détail les différentes finitions avec lesquelles nous pourrons acheter cet équipement, en mettant notamment en évidence le modèle vert. Cette option dispose d’un dos fini en cuir végétalien combiné avec une autre zone qui imite la céramique, une esthétique sensationnelle qui rend le produit vraiment attrayant.

D’autres couleurs sont également disponibles, telles que le bleu ou le rose, tous entourant un module de caméras au format circulaire équipé de trois capteurs développés en collaboration avec Leica. De plus, Xiaomi a également souligné que le corps du téléphone sera fabriqué en aluminium et que nous aurons un écran légèrement incurvé, de sorte que l’esthétique sera sans aucun doute l’un de ses grands atouts, comme on pouvait s’y attendre.



En dehors de cela, nous n’avons pas beaucoup plus d’informations à vous donner, il faudra donc rester attentifs à la présentation imminente que nous pourrons voir le 21 mars prochain en Chine. Nous verrons si cela finit par arriver en France mais, dans le cas où cela se produirait, ce sera sans aucun doute l’un des smartphones à suivre de près car c’est vraiment impressionnant tant au niveau esthétique qu’en termes de puissance brute.

Source | Xiaomi Weibo