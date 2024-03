Révolution dans les États de WhatsApp : il est maintenant possible de télécharger des vidéos d’une durée maximale d’une minute

Les vidéos d’une minute font leur apparition dans les Statuts de WhatsApp

Les Statuts de WhatsApp changent complètement : vous pouvez maintenant télécharger des vidéos d’une minute

Les Statuts de WhatsApp viennent de subir une modification inattendue, il est désormais possible de télécharger des vidéos d’une durée maximale d’une minute. Cette fonctionnalité sociale de WhatsApp, qui fait directement écho aux Stories d’Instagram, a été enrichie au cours des dernières semaines, et cette nouveauté est la plus importante.

Jusqu’à présent, les Statuts de WhatsApp étaient limités à une durée maximale de 30 secondes. Cela est maintenant révolu, car il est possible de télécharger des vidéos d’une durée maximale d’une minute dans la dernière version bêta de WhatsApp. Oui, cette fonctionnalité n’a pas encore été lancée dans la version stable de l’application.

Les Statuts de WhatsApp acceptent désormais des vidéos d’une durée maximale d’une minute

Cette nouveauté a été repérée grâce au site WABetaInfo, qui a décortiqué la dernière version bêta de WhatsApp pour Android et a pu constater que les vidéos d’une minute sont désormais acceptées dans les Statuts de WhatsApp.

Malgré le fait qu’elle ait été trouvée dans la version bêta de WhatsApp, tous les utilisateurs ne peuvent pas télécharger des vidéos d’une minute sur leurs Statuts WhatsApp. En effet, il a été mentionné que cette fonctionnalité est limitée à un nombre restreint de personnes.

Puisqu’elle n’est disponible que pour un groupe restreint d’utilisateurs, cela signifie que les autres personnes ne pourront pas lire les vidéos d’une minute dans leurs Statuts WhatsApp, ce qui rend cette fonctionnalité contreproductive.

Cependant, il semble qu’il faille être attentif aux éventuelles mises à jour pour pouvoir profiter de cette nouveauté sur son appareil mobile. Selon ce que WABetaInfo a mentionné, ce changement de WhatsApp visant à augmenter la durée des Statuts de WhatsApp résulte de l’écoute des utilisateurs.

C’est le grand public qui utilise WhatsApp qui a indiqué au service de messagerie que les Statuts devraient avoir une durée plus longue, mais il faudra encore attendre pour savoir si ce changement incitera un plus grand nombre de personnes à utiliser cette fonctionnalité de WhatsApp.

Si vous avez installé la version bêta de WhatsApp et que vous ne pouvez pas télécharger de vidéos d’une minute sur vos Statuts, il est fort probable que vous deviez attendre que cette nouveauté s’active sur votre appareil. On s’attend à ce qu’elle soit activée pour tous les utilisateurs faisant partie du programme bêta de WhatsApp au cours des prochaines semaines.