Apple veut intégrer Gemini, le modèle d’IA de Google, dans l’iPhone avec iOS 18

Il s’agit d’un tournant inattendu, car ils auraient pu avoir leur propre assistant IA

Le virage d’Apple est déconcertant

Dans un revirement surprenant de la situation, les plans d’Apple pour intégrer l’IA sur l’iPhone ont changé et ils pourraient trouver un allié inattendu en cours de route : rien de moins que Google. Ce n’est pas qu’Apple ne travaille pas sur de nouveaux modèles d’IA, mais tout indique qu’ils pourraient permettre à Google Gemini de s’intégrer dans leurs téléphones avec IA à partir d’iOS 18.

Ainsi, nous allons essayer de démêler les raisons pour lesquelles l’IA générative de Google envisagerait d’arriver sur iOS.

iOS 18 et Gemini : l’IA générative de Google et le système d’exploitation d’Apple

D’après Mark Gurman de Bloomberg, l’un des initiés les plus puissants du monde d’Apple, l’entreprise, qui était autrefois valorisée à trois billions de dollars, aurait eu des discussions avec Google pour que Gemini serve à intégrer de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel du téléphone dès cette année.

En réalité, il semble qu’ils aient également eu ces mêmes discussions par le passé avec Microsoft, l’entreprise qui soutient le plus OpenAI et qui en est l’actionnaire majoritaire, dans le but d’utiliser leur modèle. Quelque chose qui ne semble finalement pas avoir abouti.

La présentation d’iOS 18 est imminente, car elle aura lieu dans un peu plus de deux mois lors de la WWDC au siège de Cupertino. Parmi ces nouvelles fonctionnalités, il y aurait la possibilité de créer des essais avec des consignes simples et de générer des images grâce à l’IA générative. Tout cela même après la gigantesque polémique qu’a connue Google dans la création d’images.

C’est un revirement surprenant à bien des égards. Le premier d’entre eux est qu’Apple ne s’investit pas pleinement dans un marché vraiment ambitieux qui domine actuellement la majeure partie des investissements dans le monde de la technologie. Ce qui est tout à fait inédit, car Apple est généralement à l’avant-garde de l’innovation et du développement.

Au contraire, il semble qu’ils mettent leur confiance en d’autres entreprises, ce qui n’est pas habituel pour une entreprise avec un écosystème très fermé. Néanmoins, Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré que l’entreprise investissait considérablement dans l’IA.

En résumé: