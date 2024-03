Fuite de la feuille de route d’Apple pour les 3 prochaines années : tous les appareils qu’elle prévoit de lancer

Apple prévoit d’élargir considérablement son catalogue dans les prochaines années. Voici tous les produits qui vont arriver

Divers appareils Apple

Pour Apple, les trois prochaines années seront particulièrement riches en nouveautés. Après le grand lancement de son dernier produit, le Vision Pro, et la présentation de la nouvelle génération d’ordinateurs MacBook Air, la société se prépare à introduire de nombreux nouveaux produits, allant d’un iPad avec un écran OLED à une nouvelle génération d’iPhone SE, voire même des appareils pliables.

C’est du moins ce qui a été révélé par une feuille de route dévoilée qui appartiendrait à Samsung Display, l’une des sociétés chargées de la fabrication des écrans des futurs appareils Apple.

Lunettes de réalité augmentée, iPhone pliable et bien plus encore

Cette feuille de route couvre les années 2023 à 2027 et commence par l’iPhone 15 Pro Max avec une caméra à zoom périscope lancé fin 2023. Elle inclut également le casque de réalité mixte Apple Vision Pro, dont le lancement sur le marché a eu lieu en début de cette année.

On s’attend également à l’arrivée cette année de l’iPad Pro avec écran OLED, dont nous avons beaucoup entendu parler. Les informations suggèrent qu’il serait de nouveau disponible en deux tailles : 11 et 13 pouces. On mentionne également certaines caractéristiques des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, tous deux dotés de 8 Go de RAM et d’un zoom périscope sur leur appareil photo téléobjectif.

Nous arrivons en 2025, année où Apple prévoit de lancer l’iPhone SE 4 avec un écran OLED de 6,1 pouces et un appareil photo de 48 mégapixels. Un an plus tard, en 2026, le portfolio d’Apple subirait une révolution avec l’arrivée du premier iPhone à écran pliable, ainsi qu’une version plus économique de l’Apple Vision Pro et le premier MacBook avec écran OLED.

Cette même année, Apple introduirait également de nouvelles technologies, telles que la stabilisation optique de l’image sur l’appareil photo frontal des iPhone, ainsi qu’un nouveau type d’écran sans polariseur, améliorant ainsi la luminosité et l’efficacité de l’écran.

De même, Apple présenterait de nouveaux iPad Air et iPad Mini avec un écran OLED de 8,4 et 10,9 pouces respectivement.

Enfin, à partir de 2027, Apple prépare l’arrivée de lunettes de réalité augmentée et du premier iPad à écran pliable, qui aurait un écran de 20 pouces de diagonale utilisant la technologie MicroOLED ou MicroLED.

Comme il est logique, les projets d’Apple peuvent évoluer avec le temps et cette feuille de route pourrait être modifiée en fonction des circonstances. Néanmoins, elle nous permet d’en savoir plus sur les plans de l’entreprise pour les années à venir.