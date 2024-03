Le nom de l’Apple ID changera dans iOS 18: « Compte Apple » deviendra réalité

Un changement qui impliquera un changement de marque complet après plus de deux décennies

Compte Apple sera le nouveau nom de l’Apple ID

Le mois dernier, les possibles plans d’Apple de changer le nom de l’Apple ID pour le renommer Apple Account ont été révélés. Et il semble que non seulement l’Apple ID changera de nom, mais cela fera partie d’iOS 18, qui sera lancé en septembre prochain.

Comme le souligne Mark Gurman dans la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire Power On, Apple souhaite changer le nom de l’Apple ID en Apple Account dans des endroits tels que iCloud ou les réglages de l’iPhone, et cela se ferait dès iOS 18. Un changement qui aurait du sens.

Alors que l’Apple ID a toujours été ainsi appelé et qu’il a en quelque sorte un nom différent des autres comptes comme ceux de Google ou de Microsoft, il est vrai que « Compte Apple » aurait plus de sens, car après tout, il s’agit d’une adresse e-mail et non pas d’un pseudonyme sur les réseaux sociaux.

L’analyste de Bloomberg pense qu’Apple renommera l’Apple ID en Apple Account d’ici la fin de l’année, à la fois sur le web et dans les prochaines versions des systèmes d’exploitation pour l’iPhone et l’Apple Watch. Ainsi, il est possible qu’une fois mis à jour vers iOS 18 et watchOS 11, au lieu de références à notre Apple ID, il y aura des références à Apple Account ou Compte Apple.

Bien qu’il existe déjà certaines références à « Compte Apple » actuellement, il est vrai que « Apple ID » est le nom officiel depuis deux décennies. Mark Gurman pense que ce changement de nom sera complet et que « Compte Apple » deviendra le nom officiel, laissant derrière lui « Apple ID ». Autrement dit, il n’y aura plus de références au nom qui nous a toujours accompagnés.

À la fois iOS 18 et watchOS 11 seront présentés lors de la prochaine WWDC 2024 en juin et seront lancés en septembre. Si le changement de marque s’avère être vrai, nous ne tarderons pas à avoir des réponses, car nous le verrons dans l’une des versions bêta qui seront lancées au cours des mois d’été avant le lancement officiel.