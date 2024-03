Apple annoncerait les nouveaux iPad le 26 mars prochain

Tout indique que les nouveaux iPad Pro et iPad Air seront annoncés le 26 mars prochain

Les nouveaux iPad seront annoncés le 26 mars prochain

Il semble que le lancement des nouveaux iPad par Apple approche. Une nouvelle rumeur émanant d’une source ayant fait des prédictions précises sur Apple par le passé affirme que la société annoncera à la fois les iPad Pro avec écran OLED et les iPad Air avec leur nouvelle taille d’écran le 26 mars prochain.

Le leaker Instant Digital a été chargé de partager toutes les informations sur son profil sur le réseau social Weibo. Bien qu’il n’ait pas précisé la date de sortie, il a affirmé que le mardi 26 mars prochain est la date à laquelle la société de la pomme croquée annoncera les nouveaux iPad Pro et iPad Air.

26 mars : une date qui fait beaucoup parler

Et c’est que le 26 mars commence à faire beaucoup parler car le média ITHome parie également sur le fait qu’Apple lancera les nouveaux iPad ce jour-là. Dans ce cas, cependant, ils affirment que le 26 mars prochain sera la date de lancement en se basant sur des étuis qui seront disponibles sur Amazon ce même jour, mais il est fort probable qu’ils se soient trompés.

Cela correspondrait parfaitement aux rumeurs et aux prédictions de l’analyste Mark Gurman, qui affirme depuis un certain temps déjà qu’Apple présentera et lancera les nouveaux iPad fin mars ou même en avril, aux côtés d’une nouvelle version d’iPadOS 17.4 qui sera probablement iPadOS 17.4.1.

Pour ce qui est des iPad Pro, on attend deux nouveaux modèles avec écran OLED qui les rendraient plus fins, processeur M3, ainsi que de nouveaux accessoires tels qu’un Magic Keyboard repensé en aluminium et un Apple Pencil de troisième génération qui pourrait avoir des pointes magnétiques interchangeables. De plus, il est également attendu qu’il ait la caméra frontale sur l’un des côtés.

D’autre part, on attend deux nouveaux modèles d’iPad Air, dont l’un de 12,9 pouces, tous deux avec un processeur M2, de nouvelles couleurs et, comme sur les iPad Pro, la caméra frontale sur l’un des côtés. Maintenant, nous devons simplement attendre la déclaration d’Apple, la bonne nouvelle étant que nous ne devrons pas attendre longtemps, au maximum une semaine.