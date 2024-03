Google Drive pour le web se met à jour avec l’une des fonctionnalités les plus attendues: enfin, le mode sombre est là.

Le mode sombre est arrivé sur Google Drive dans sa version web, bien que son déploiement ne soit qu’en cours.

Logo de Google Drive

Malgré le fait d’être l’une des plus puissantes entreprises technologiques au monde, le mode sombre n’est pas disponible dans tous les services de Google. Il est vrai que, par exemple, sur Android, il est possible de l’activer dans Chrome et également dans Google Maps, bien qu’il y ait eu un nom important absent de cette équation.

L’une des grandes absentes dans cette affaire était Google Drive en dehors de l’application, et grâce aux collègues de 9to5Google, nous savons que vous pouvez désormais l’activer dans sa version web. C’était un changement que de nombreux utilisateurs demandaient depuis longtemps, et nous l’avons enfin parmi nous.

Le mode sombre pour le web de Google Drive est déjà disponible… selon qui

D’après les tests que nous avons pu effectuer, il semble que pour le moment, il n’est pas disponible pour tout le monde. Ce que nous savons néanmoins, c’est que dès qu’il le sera, nous recevrons une notification pour commencer à utiliser le mode sombre en un simple clic. C’est tout, aussi simple que ça.

D’après le média, le mode sombre de Drive sur le web est assez direct. Il est assez clair de comprendre comment cela fonctionne dès que l’on lit le nom. Et, au cas où une clarification serait nécessaire, Google précise que ce mode sombre n’affecte que la vue du fichier, et non les documents, slides ou feuilles de calcul créés par l’utilisateur. Tous ces fichiers seront affichés comme d’habitude.

Il convient de rappeler qu’il existe d’autres applications web de Google qui proposent le mode sombre, telles que Google Keep et Chat, tandis que Gmail propose quelque chose qui n’est pas exactement un mode sombre, mais que l’on peut considérer comme tel. Nous trouvons également des versions sombres des sites web de Google Search et YouTube, bien que les applications soient les plus abouties.

Nous insistons : la fonction n’est pas encore disponible pour tout le monde, il est donc possible que vous ne puissiez pas encore l’essayer sur votre ordinateur.