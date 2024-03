J’utilisais Instagram depuis des années et je ne savais pas qu’il existe un jeu caché pour appuyer sur ton Xiaomi pendant les moments creux.

Depuis combien de temps as-tu Instagram ? Peu importe le temps, ce qui est amusant, c’est ce que nous avons découvert par pur hasard : un jeu intégré dans le célèbre réseau social de photos et vidéos auquel tu peux jouer sur ton Xiaomi, Redmi ou POCO. Tu veux l’activer ? Voici comment faire.

Mais quel genre de jeu est-ce ? Un de ces jeux simples mais idéal si tu as 5 minutes à tuer sur ton téléphone portable ou ta tablette. Ou si tu veux faire une vidéo improvisée pour TikTok ou surprendre ton contact en privé.

Le jeu caché d’Instagram auquel tu peux jouer sur ton Xiaomi

C’est aussi simple que ça :

Ouvre Instagram Vas dans les messages directs / privés (l’icône de la flèche en haut à droite) Ouvre une conversation avec n’importe qui parmi tes contacts Instagram et envoie un emoji. Un seul et celui que tu veux. Quand tu le vois apparaître dans la fenêtre de conversation, clique dessus. Le mini-jeu s’ouvrira soudainement.





Breakout + Pong

Le jeu est l’emoji que tu as envoyé transformé en une balle qui rebondit contre une barre mobile inférieure que tu déplaces, et l’idée est que plus tu parviens à faire rebondir la balle, plus elle se déplacera rapidement. Le jeu est essentiellement une combinaison de deux classiques de l’histoire du jeu vidéo, le PONG de 1972 et le Breakout de 1976, tous deux créés par Nolan Bushnell et développés par Atari.

Il y a même des petits détails, comme le fait que si tu choisis l’emoji du rire avec la larme, à chaque rebond sur la barre que tu contrôles, une larme se détachera. Le meilleur, c’est que la personne avec qui tu discutes et à qui tu as envoyé l’emoji ne saura même pas que tu joues, seulement que tu lui as envoyé l’emoji.