Voici les 3 fonctions de santé sur lesquelles Apple travaille.

Deux d’entre elles pour les AirPods et une autre pour l’Apple Watch

Apple travaille sur de nouvelles fonctions de santé pour les AirPods et l’Apple Watch

Apple a toujours exprimé son intérêt à avoir un impact positif sur la santé des personnes grâce à des produits tels que l’Apple Watch. Cependant, ces derniers temps, il semble également vouloir le faire avec ses AirPods. Des fonctions liées à la santé auditive sont envisagées dans un avenir proche, telle qu’un test auditif ou un mode prothèse auditive.

Dans la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire Power On, l’analyste Mark Gurman a affirmé que la société de la pomme travaillerait sur trois nouvelles fonctions liées à la santé, aussi bien pour les AirPods que pour l’Apple Watch. Ces fonctions pourraient voir le jour dès cette année.

Les 3 fonctions liées à la santé que nous pourrions bientôt voir

Apple serait en train de développer trois fonctions de santé pour les intégrer aux AirPods et à l’Apple Watch. En ce qui concerne les écouteurs sans fil, une fonction de prothèse auditive est mentionnée, dont le fonctionnement précis n’est pas spécifié, mais il est présumé qu’elle aiderait à améliorer l’audition. De plus, un test auditif sur les AirPods d’Apple serait également inclus. On s’attend à ce que ces nouvelles fonctions soient introduites avec iOS 18, qui selon les rumeurs, certaines de ses nouvelles fonctionnalités en IA seraient alimentées par Gemini.

D’autre part, une nouvelle fonction de santé arriverait sur l’Apple Watch, plus précisément sur le nouveau modèle qui devrait être lancé dans quelques mois, l’Apple Watch Series X. Cette fonction permettrait de mesurer la pression artérielle des utilisateurs et de détecter les tendances à la hausse ou à la baisse. On dit aussi que la nouvelle Apple Watch pourrait détecter l’apnée du sommeil grâce aux schémas de sommeil recueillis dans l’application Santé.

En ce qui concerne les produits mentionnés, il est prévu qu’Apple lance deux nouveaux modèles AirPods 4, tous deux avec un design repensé, un boîtier mis à jour avec un port USB-C et une compatibilité avec l’application Localiser. De plus, l’un d’entre eux aurait une fonction de réduction de bruit, ce qui en ferait un modèle haut de gamme offrant l’une des fonctionnalités des AirPods Pro à un prix plus abordable.

En ce qui concerne la nouvelle Apple Watch Series X, on s’attend à ce qu’elle représente l’une des mises à jour les plus importantes à ce jour pour commémorer son dixième anniversaire. On dit que cette rénovation comprendrait un design plus mince, l’intégration des fonctions de santé mentionnées précédemment et un nouveau système magnétique pour les bracelets, ce qui rendrait les bracelets actuels incompatibles.

En résumé: