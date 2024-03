Xiaomi assure que ces 35 téléphones mobiles et tablettes ont déjà été mis à jour vers HyperOS, et si le vôtre ne l’a pas encore reçu, vous pouvez essayer de le forcer.

Le catalogue commun de Xiaomi, Redmi et POCO est assez vaste. Et même si tous ne recevront pas HyperOS, Xiaomi souhaite mettre à jour le plus grand nombre possible de ses terminaux, ce qu’il réussit à faire. Et voici la liste officielle de ceux qui peuvent déjà l’installer.

HyperOS 1 est basé sur Android 14, bien que, pour atteindre le maximum possible de smartphones, Xiaomi lance des versions de HyperOS basées sur Android 13 pour les anciens terminaux qui ne peuvent pas supporter la version 14 en raison de leur manque de puissance. Voulez-vous passer à HyperOS ? Vérifiez si votre modèle figure dans la liste.

Mettre à jour votre téléphone Xiaomi vers HyperOS

La mise à jour « HyperOS » est en cours de déploiement à l’échelle mondiale, avec plusieurs appareils qui reçoivent déjà les mises à jour et, selon Xiaomi, « beaucoup plus à venir« . Et pour ne pas se perdre parmi toutes les versions, dans les forums officiels de Xiaomi, « nous avons décidé de créer un suivi de la mise à jour de HyperOS afin de savoir quels appareils ont reçu la mise à jour de HyperOS. Ce fil de discussion sera mis à jour à chaque fois qu’un appareil recevra la mise à jour de HyperOS ».

Combien de modèles de Xiaomi, POCO et Redmi ont déjà reçu la mise à jour de MIUI 14 Global / EU vers HyperOS 1.0 Global / EU ? La liste, centrée sur les téléphones mobiles et les tablettes qui étaient sous MIUI et non sur ceux qui sont sortis directement avec HyperOS déjà installé en usine, comprend déjà plus de trente modèles, et si le vôtre figure parmi les suivants, vous pouvez le mettre à jour. Ou si la mise à jour ne s’affiche pas, vous pouvez la forcer :





Xiaomi 13T Pro

HyperOS- V816.0.1.0.UMLMIXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.4.0.UMLEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.2.0.UMLTRXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.4.0.UMLRUXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.4.0.UMLTWXM [Version partielle]

Xiaomi 13T

HyperOS- V816.0.3.0.UMFMIXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.3.0.UMFEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UMFTWXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.2.0.UMFIDXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.UMFTRXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UMFRUXM [Version complète]

Xiaomi 13 Ultra

HyperOS- V816.0.5.0.UMAMIXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.6.0.UMAEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UMARUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UMATWXM [Version complète]

Xiaomi 13 Pro

HyperOS- V816.0.4.0.UMBMIXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.4.0.UMBEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.2.0.UMBINXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.3.0.UMBRUXM [Version pilote Mi]

HyperOS- V816.0.2.0.UMBTWXM [Version complète]

Xiaomi 13

HyperOS- V816.0.3.0.UMCMIXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.3.0.UMCEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.2.0.UMCRUXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.UMCTWXM [Version complète]

Xiaomi 12T Pro

HyperOS- V816.0.3.0.ULFMIXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.2.0.ULFEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.2.0.ULFTWXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.ULFTRXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.ULFRUXM [Version complète]

Xiaomi 12T

HyperOS- V816.0.8.0.ULQMIXM [Version pilote Mi]

HyperOS- V816.0.8.0.ULQEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.5.0.ULQTWXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.ULQTRXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.4.0.ULQIDXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.2.0.ULQRUXM [Version complète]

Xiaomi 12 Pro

HyperOS- V816.0.1.0.ULBMIXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.2.0.ULBEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.ULBIDXM [Version pilote Mi]

HyperOS- V816.0.2.0.ULBINXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.ULBTWXM [Version pilote Mi]

Xiaomi 12

HyperOS- V816.0.2.0.ULCMIXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.3.0.ULCEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.ULCTWXM [Version pilote Mi]

HyperOS- V816.0.1.0.ULCIDXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.ULCRUXM [Version pilote Mi]

Xiaomi 12 Lite

HyperOS- V816.0.2.0.ULIMIXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.2.0.ULIEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.2.0.ULIIDXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.ULIRUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.ULITRXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.ULITWXM [Version complète]

Xiaomi 12X

HyperOS- V816.0.1.0.TLDMIXM [Version partielle]

Xiaomi 11T

HyperOS- V816.0.3.0.UKWMIXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.2.0.UKWRUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.2.0.UKWEUXM [Version complète]

Xiaomi 11 Lite 5G NE

HyperOS- V816.0.1.0.UKOEUXM [Version partielle]

Redmi Note 13 Pro+ 5G

HyperOS- V816.0.3.0.UNOINXM [Version partielle]

Redmi Note 13 Pro 5G

HyperOS- V816.0.4.0.UNRMIXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.2.0.UNREUXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.3.0.UNRINXM [Version partielle]

Redmi Note 13 Pro 4G

HyperOS- V816.0.1.0.UNFMIXM [Version partielle]

Redmi Note 13 5G

HyperOS- V816.0.2.0.UNQMIXM [Version complète]

Redmi Note 12 Pro/Pro+ 5G

HyperOS- V816.0.2.0.UMOMIXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UMOEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.2.0.UMOIDXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UMOTWXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.UMOKRXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.UMOINXM [Version partielle]

Redmi Note 12 Pro 4G

HyperOS- V816.0.2.0.THGMIXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.THGRUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.THGEUXM [Version complète]

Redmi Note 12 5G

HyperOS- V816.0.2.0.UMQMIXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.4.0.UMQEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UMQTWXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UMQINXM [Version pilote Mi]

Redmi Note 12 4G NFC

HyperOS- V816.0.4.0.UMGMIXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.6.0.UMGEUXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.UMGIDXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UMGRUXM [Version complète]

Redmi Note 12 4G

HyperOS- V816.0.4.0.UMTMIXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.3.0.UMTINXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.UMTTRXM[Version complète]

Redmi Note 12S

HyperOS- V816.0.5.0.UHZMIXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.3.0.UHZEUXM [Version pilote Mi]

HyperOS- V816.0.1.0.UHZRUXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.UHZTWXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UHZTRXM [Version partielle]

Redmi Note 11 Pro+ 5G

HyperOS- V816.0.2.0.TKTEUXM [Version pilote Mi]

Redmi Note 11 Pro 4G

HyperOS- V816.0.2.0.TGDMIXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.3.0.TGDINXM [Version pilote Mi]

HyperOS- V816.0.3.0.TGDTWXM [Version pilote Mi]

Redmi Note 11

HyperOS- V816.0.3.0.TGCMIXM [Version partielle]

Redmi Note 11 NFC

HyperOS- V816.0.3.0.TGKMIXM [Version partielle]

Redmi Note 11S

HyperOS- V816.0.1.0.TKEMIXM [Version partielle]

Redmi 12C

HyperOS- V816.0.3.0.UCVMIXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.3.0.UCVINXM [Version pilote Mi]

HyperOS- V816.0.1.0.UCVEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UCVIDXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UCVTWXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UCVTRXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UCVRUXM [Version complète]

Redmi 12 5G

HyperOS- V816.0.3.0.UMWMIXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.UMWEUXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.2.0.UMWINXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.3.0.UMWTWXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.8.0.UMWJPXM [Version partielle]

Redmi 12

HyperOS- V816.0.3.0.UMXMIXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.5.0.UMXEUXM [Version pilote Mi]

HyperOS- V816.0.2.0.UMXRUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.3.0.UMXIDXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.2.0.UMXTRXM [Version pilote Mi]

Redmi 10 5G

HyperOS- V816.0.2.0.ULSMIXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.2.0.ULSEUXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.ULSIDXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.ULSTWXM [Version partielle]

Xiaomi Pad 6

HyperOS- V816.0.4.0.UMZEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.4.0.UMZMIXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.2.0.UMZINXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.2.0.UMZTRXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.2.0.UMZIDXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.3.0.UMZRUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.2.0.UMZTWXM [Version partielle]

Redmi Pad

HyperOS- V816.0.1.0.ULYMIXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.2.0.ULYEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.ULYINXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.ULYTRXM [Version pilote Mi]

Redmi Pad SE

HyperOS- V816.0.1.0.UMUMIXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UMUEUXM [Version complète]

HyperOS- V816.0.1.0.UMURUXM [Version partielle]

HyperOS- V816.0.1.0.UMUIDXM [Version pilote Mi]

HyperOS- V816.0.1.0.UMUTRXM [Version pilote Mi]

Que signifient toutes ces abréviations? Voici la clé pour chaque version de Hyperos :

Version complète : la version de HyperOS est disponible pour tous les utilisateurs de ce modèle de téléphone mobile ou de tablette en particulier.

: la version de HyperOS est disponible pour tous les utilisateurs de ce modèle de téléphone mobile ou de tablette en particulier. Version partielle : la version de HyperOS pour ce modèle est disponible en phase bêta pour quelques utilisateurs de Mi Pilot.

: la version de HyperOS pour ce modèle est disponible en phase bêta pour quelques utilisateurs de Mi Pilot. Version pilote Mi : la version de HyperOS pour ce modèle peut être téléchargée, mais vous ne pouvez l’utiliser que si vous faites partie du programme Mi Pilot.

: la version de HyperOS pour ce modèle peut être téléchargée, mais vous ne pouvez l’utiliser que si vous faites partie du programme Mi Pilot. MI : la mise à jour de HyperOS est la version Global.

: la mise à jour de HyperOS est la version Global. EU : la mise à jour de HyperOS est une version pour l’Europe.

Comment forcer le téléchargement si la mise à jour OTA ne s’affiche pas





Faites glisser votre doigt vers le bas de l’écran du côté droit pour ouvrir le panneau des fonctions. Appuyez sur l’icône d’engrenage / diamant à côté de l’heure et de la date pour ouvrir les paramètres. Cliquez sur la première option, À propos du téléphone. Cette page vous montre de manière concise les principales informations de votre téléphone, telles que le nom, la quantité d’espace libre et la version de la couche MIUI que vous avez installée. Cliquez sur le carré avec le numéro et la version de MIUI. Le système vérifiera s’il y a des mises à jour de MIUI en attente. Il y a également un bouton pour forcer cette vérification manuellement.

Source | Communauté Xiaomi