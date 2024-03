Les nouveautés de Google Photos sont parfaites pour toi si tu es maniaque de l’ordre

Les nouvelles fonctionnalités de Google Photos vous permettront d’avoir tout bien organisé

Google Photos dispose désormais d’une fonctionnalité parfaite pour tous les utilisateurs qui veulent tout bien organiser.

Si vous avez toujours voulu organiser vos captures d’écran et vos documents de manière ordonnée, les nouvelles fonctionnalités de Google Photos sont parfaites pour vous si vous êtes maniaque de l’ordre. La dernière mise à jour de Google Photos introduit des étiquettes pour les captures d’écran et les notes, ainsi qu’une option de catégorisation manuelle, ce qui facilite l’organisation de vos photos et documents.

Avec la nouvelle fonction, en ouvrant une photo de document en plein écran, vous verrez une étiquette dans le coin supérieur gauche, sous la flèche de retour. Cela indique comment Google Photos a classé le document. En touchant l’étiquette, vous pouvez « Changer les catégories » ou « Voir tous les documents », ce qui vous donne un contrôle total sur l’organisation de vos fichiers.

Optimisez votre collection de photos avec Google Photos

Les options de catégorisation comprennent : Captures d’écran, Livres et magazines, Informations sur les événements, Identité, Notes, Méthodes de paiement, Reçus, Recettes et menus, Social. Vous pouvez sélectionner et appliquer plusieurs catégories par image, ce qui vous permet de personnaliser l’organisation selon vos préférences.

L’année dernière, Google a annoncé une meilleure reconnaissance et catégorisation automatique des documents. Maintenant, avec la possibilité d’ajouter des étiquettes manuellement, les nouvelles fonctionnalités de Google Photos sont parfaites pour vous si vous êtes maniaque de l’ordre. Vous n’aurez plus à perdre de temps à chercher parmi des centaines de photos pour trouver ce reçu ou cette note importante.

La mise à jour est déjà disponible sur Google Photos pour Android (6.74) et iOS (6.107.3), bien que cette option ne soit pas disponible sur le site web. Avec ces nouveaux outils, Google Photos devient une application indispensable pour l’organisation de documents et de captures d’écran.

La nouvelle mise à jour de Google Photos vous offre un moyen plus intuitif et personnalisé d’organiser vos documents et captures d’écran. Si l’organisation est essentielle dans votre vie numérique, les nouvelles fonctionnalités de Google Photos sont parfaites pour vous si vous voulez tout avoir bien ordonné.

Vérifiez si vous avez des mises à jour en attente sur votre appareil pour essayer dès maintenant cette nouveauté. Il serait prévisible et raisonnable que Google Photos déploie la nouveauté dans la version web au cours des prochains mois, car elle est parfois beaucoup plus utile pour organiser les photos.