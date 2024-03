La caméra de surveillance la plus curieuse de Xiaomi : vision jumelle dont il est impossible d’échapper à ses yeux électroniques

Un œil fixe et l’autre mobile. C’est le principe derrière la nouvelle caméra de sécurité de Xiaomi, qui s’efforce d’améliorer et de renforcer ses appareils plutôt que de les reproduire. Retour de la caméra extérieure Xiaomi CW500, mais dans une édition spéciale avec double vision.

Il y a seulement deux mois, nous avons découvert la caméra extérieure Xiaomi CW500, une caméra de surveillance de Xiaomi dotée d’une technologie de détection impressionnante pour sa gamme de prix, capable de capturer quelqu’un entrant chez vous ou la beauté du paysage en ‘Time-lapse’. Et aujourd’hui, nous avons sa version Premium avec ‘double œil’.

Xiaomi Outdoor Camera CW500

Version améliorée du C500, la caméra extérieure Xiaomi CW500 est une version double, avec un œil fixe et l’autre mobile. Ses capteurs d’image jumeaux sont alignés selon différents angles, ce qui élargit le champ de vision total de la caméra de sécurité. La nouvelle caméra est équipée d’une configuration de double objectif avec cardan fixe et mobile. De plus, elle est compatible avec Xiaomi HyperOS et peut être contrôlée via l’application MIJIA.





Les deux caméras du modèle CW500 sont des capteurs de 4 mégapixels avec une ouverture de f/1.6 et peuvent enregistrer à une résolution de 2,5K pour améliorer la qualité. Chacune de ces caméras est également équipée de deux lumières blanches et de deux capteurs infrarouges de vision nocturne. Cette caméra de sécurité intelligente peut même détecter et reconnaître des formes humaines la nuit, les lumières de remplissage s’allumant automatiquement pour prendre une photo en couleur.

Une double vision qui résiste à toutes les intempéries

Étant donné qu’elle est conçue pour une utilisation en extérieur, la Xiaomi Outdoor Camera CW500 est également résistante à l’eau et à la poussière avec une protection IP66. La caméra elle-même peut vous alerter en cas de quelque chose devant elle en vous envoyant des notifications sur votre téléphone. En réalité, elle peut même enregistrer une vidéo et vous l’envoyer instantanément via une connexion Wi-Fi 6 à double bande de 2,4 GHz + 5 GHz.





Cette caméra de surveillance peut être connectée à d’autres appareils que vous possédez, tels qu’une tablette ou une Smart TV, pour une vision à distance. Pour évaluer l’intérêt pour l’appareil, Xiaomi lancera d’abord la Xiaomi Smart Camera C500 Pro sur sa plateforme de financement participatif Youpin, au prix de 329 yuans, soit environ 42 euros, soit à peine 8 euros de plus que la version précédente.

Pour l’instant, nous ne savons pas si elle arrivera, bien que le catalogue des caméras de sécurité Xiaomi en Occident soit vaste, ce qui nous fait penser que oui.

Via | GizmoChina