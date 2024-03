La mise à jour vers iOS 17.4.1 est sur le point d’arriver sur ton iPhone

Cette nouvelle version d’iOS pourrait être lancée dès cette semaine

iOS 17.4.1 sera lancé cette semaine avec des corrections d’erreurs

Apple travaille sur iOS 17.4.1 depuis quelques jours et il semble qu’il lancera cette nouvelle version dans un court laps de temps avec le numéro de build 21E235. Un lancement qui pourrait avoir lieu aujourd’hui ou demain, selon une source citée par le média spécialisé dans Apple, MacRumors, qui a un bon historique de prédictions justes.

En effet, MacRumors a été le premier à dire qu’ Apple testait cette version en interne en vue d’un lancement prochain dans le but de peaufiner les bugs et améliorer la stabilité des iPhone. Si cette nouvelle information est exacte, nous pourrions voir iOS 17.4.1 dès cette semaine.

iOS 17.4.1 : une version sans nouveautés, mais importante

Bien que iOS 17.4.1 soit une petite mise à jour, elle sera également importante car elle viendra corriger des erreurs et améliorer les performances de l’iPhone, car certains utilisateurs signalent des problèmes de batterie. De plus, il convient également de noter que la version iOS 17.3.1 a récemment cessé d’être signée, un signe qu’une nouvelle version est en cours.

De plus, iOS 17.5 serait également en cours de test en interne, une version bêta qui pourrait également arriver cette semaine avec la possibilité de distribuer des applications via le web permettant aux utilisateurs de les télécharger en dehors de l’App Store et sans avoir besoin d’utiliser une autre plate-forme de téléchargement pour cela.

D’autre part, un autre signe que cette nouvelle version peut être imminente est qu’il est nécessaire d’une mise à jour macOS Sonoma, car la dernière version publiée pose des problèmes avec les connecteurs USB de certains moniteurs externes, empêchant la connexion à un Mac.

iOS 17.4.1 succèdera à iOS 17.4, une version qui a apporté de nombreuses nouveautés telles que la possibilité d’installer des boutiques d’applications tierces, une option pour choisir le navigateur par défaut, une nouvelle fonction de transcription audio en texte dans l’application Podcast et de nouveaux emojis.