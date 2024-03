Le nouveau Sony Xperia 1 VI pourrait perdre l’une des caractéristiques les plus distinctives de la série

Sony veut que son nouveau Xperia 1 VI soit plus attrayant pour tout le monde et pour cela, il supprimera l’un de ses traits distinctifs

Les dernières rumeurs suggèrent que le Sony Xperia 1 VI abandonnerait l’un des traits distinctifs de la série Xperia 1

Le Sony Xperia 1 VI serait le prochain appareil de la société japonaise. Les dernières rumeurs concernant cet appareil indiquent qu’il perdrait l’un des traits distinctifs clés de cette série. Oui, nous parlons du fait que le Sony Xperia 1 VI abandonnerait l’écran 4K. Cet élément a été essentiel pour créer une image par rapport aux autres terminaux.

L’apparition de ces rumeurs est due à une publication sur Weibo où l’on peut voir une série de spécifications et de photographies faisant référence au Sony Xperia 1 VI. Parmi les informations qui ont fuité, il y aurait le fait que l’écran 4K serait abandonné, mais ce ne serait pas la seule chose qui changerait sur le Sony Xperia 1 VI.

Le Sony Xperia 1 VI abandonnerait un élément clé qui a marqué la série

Parmi les différentes rumeurs publiées, il a été dit que le Sony Xperia 1 VI ne se contenterait pas seulement de perdre un écran avec une résolution 4K, il passerait également à un écran au format plus large. Oui, Sony abandonnerait le trait caractéristique d’offrir un écran allongé avec une résolution exceptionnelle.

Sur le plan technique, on s’attendrait à ce que le Sony Xperia 1 VI intègre un écran avec une résolution 2K+. Le changement est radical si l’on considère que les générations précédentes comme le Sony Xperia 1 V ont utilisé un écran avec une résolution 4K.

La résolution en chiffres serait de 3 200 x 1 440 pixels, ce qui ferait que le format de cet écran serait de 19,5:9, ce qui est plus traditionnel en termes de disposition. Bien que les fans les plus fervents des téléphones Sony puissent considérer ce changement comme une perte d’identité, il est clair que ce que recherche Sony est de se rapprocher d’un public plus large.

Il se dit que Sony passerait d’un format 21:9 à un format 19,5:9, ce qui le rendrait plus accessible à tous ceux qui recherchent un appareil de taille plus conventionnelle. Cependant, en termes de design, le Sony Xperia 1 VI conserverait la même essence que les modèles précédents.

Le Sony Xperia 1 VI serait rectangulaire avec des coins arrondis, mais il n’y aurait pas un format avec l’écran occupant la totalité de la façade. En réalité, la partie supérieure abriterait la caméra pour les selfies et la partie inférieure serait assez proéminente si on la compare à des téléphones actuels comme le OnePlus 12.

À l’arrière, il y aurait un module de caméras composé de trois capteurs, tous étant le Exmor T de 48 mégapixels. Cependant, les focales changeraient, le principal étant de 14 – 18 mm, le secondaire de 24 – 48 mm et le troisième un zoom de 70 – 135 mm avec un zoom optique de trois fois.