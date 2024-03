Microsoft reprend son bombardement des utilisateurs de Chrome avec des notifications pour passer à Bing

Microsoft a une fois de plus utilisé une tactique discutable pour essayer d’attirer les utilisateurs de Google Chrome vers son moteur de recherche.

Microsoft continue à essayer de gagner des adeptes pour la cause de Bing.

Microsoft continue d’inciter les utilisateurs à choisir Bing, et cela n’est pas surprenant. Ce qui semblait à l’origine être une victoire écrasante du moteur de recherche de Microsoft grâce à l’inclusion de ChatGPT s’est finalement avéré être une illusion. L’ordre naturel des choses suit son cours et il ne semble pas vouloir changer.

Du moins, pas tant que quelqu’un ne met pas suffisamment d’efforts et ne demande une attention particulière. C’est quelque chose que nous avons déjà vu par le passé, lorsque Microsoft bombardait de publicités les personnes utilisant Edge pour télécharger Chrome, et c’est aujourd’hui une pratique discutable de la part de l’entreprise de Redmond.

Microsoft persiste dans cette voie

Et il semble que l’entreprise fondée par Bill Gates poursuive des pratiques qui déplaisent aux utilisateurs. Selon les informations publiées par Bleeping Computer, il semblerait que Microsoft, une fois de plus, harcèle les utilisateurs de Chrome sur Windows avec des annonces pour Bing et le GPT-4 intégré au moteur de recherche.

Apparemment, l’image de la publicité était de si mauvaise qualité que de nombreux utilisateurs ont pensé qu’il s’agissait d’une pop-up lancée par un logiciel malveillant, mais Microsoft est ensuite intervenu pour confirmer que ces publicités contextuelles étaient tout à fait légitimes. De plus, ils affirment qu’il s’agit d’une notification qui ne sera affichée qu’une seule fois :

Il s’agit d’une notification à usage unique qui permet aux utilisateurs d’utiliser Bing comme moteur de recherche par défaut dans Chrome. Nous tenons à donner à nos clients la possibilité de choisir, c’est pourquoi vous pouvez refuser la notification.

Apparemment, l’annonce s’affiche lorsque les utilisateurs ouvrent Chrome et que le système détecte Google comme moteur de recherche par défaut. Alors apparaît la pop-up de discorde, que vous pouvez voir ci-dessous :

D’après le média, en cliquant sur le bouton Oui, Bing est défini comme moteur de recherche via une extension appelée « Microsoft Bing Search for Chrome ». Il est fort probable que la guerre entre Microsoft et Google pour attirer des utilisateurs vers la concurrence se poursuive pendant encore longtemps.