Avec un simple ajustement, ma télé Xiaomi fonctionne désormais plus rapidement et Android TV ne me montre plus de pub

Je suis utilisateur du système d’exploitation Android TV depuis plus de trois ans et, honnêtement, je suis fatigué de la quantité disproportionnée de publicités et de recommandations qui sont affichées chaque fois que j’allume ma Smart TV Xiaomi. Cela peut être résolu avec un simple lanceur que nous pouvons télécharger depuis le Play Store, mais j’ai trouvé une solution native très efficace avec laquelle je n’ai même pas besoin d’installer une application tierce.

Dans ce cas, je vous parle d’un mode appelé « Applications uniquement », un élément que nous pouvons activer depuis les paramètres de notre téléviseur Xiaomi et qui nous affichera une interface extrêmement minimaliste sans aucune publicité ou recommandation, quelque chose qui plaira à beaucoup d’entre vous et qui a complètement changé mon expérience avec ce système.

Comment activer le mode « Applications uniquement » sur une télé Xiaomi avec Android TV

Comme vous le savez, chaque fois que nous allumons notre téléviseur intelligent Xiaomi, nous trouvons initialement une liste d’applications que nous avons nous-mêmes configurées, mais dans les rangées suivantes, tout est plein de recommandations et de publicités que l’interface elle-même nous propose en fonction de nos préférences personnelles.

C’est quelque chose qui est devenu personnellement assez ennuyeux, car tout ce que je cherche, c’est pouvoir accéder aux applications que j’ai installées sans plus, je n’ai pas besoin que Google me recommande du contenu. Heureusement, le mode « Applications uniquement » résout ce problème et ne nous montre que ces applications installées sans rien d’autre, bien que malheureusement, nous devrons prendre en compte certaines limitations si nous décidons de l’activer.

Par exemple, certains éléments tels que la recherche, l’Assistant Google ou les commentaires Google sont totalement désactivés, la personnalisation pour réorganiser vos applications préférées n’est pas non plus disponible et nous ne pouvons même plus voir quel contenu nous étions en train de regarder pour y accéder rapidement, donc ce sont des limitations que vous devez garder à l’esprit.

Cependant, personnellement, le fait de ne pas avoir ces options disponibles a été largement compensé car je n’ai besoin de rien d’autre qu’un accès rapide et facile aux applications. Si vous souhaitez activer ce mode sur votre télé Xiaomi, tout ce que vous avez à faire est de suivre ces étapes :