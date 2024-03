HarmonyOS se rapproche de plus en plus de dépasser iOS en nombre d’utilisateurs… En Chine

HarmonyOS de Huawei fonctionne très bien en Chine et la domination d’iOS est en danger

HarmonyOS est de plus en plus proche de dépasser iOS : voici la bataille sur le marché chinois

Apple ne traverse pas sa meilleure période en Chine. Le blocage de Huawei aux États-Unis a entraîné une augmentation de l’adoption de Huawei par les utilisateurs chinois, au point que HarmonyOS est de plus en plus proche de dépasser iOS en Chine. Les nouvelles sont positives pour Huawei et elles montrent l’engagement des utilisateurs envers ce logiciel ainsi que leur acceptation.

Selon les données présentées par le média Fortune, HarmonyOS pourrait se classer à la deuxième place des systèmes d’exploitation mobiles en Chine. La liste serait toujours dominée par Android, tandis qu’iOS se retrouverait en troisième position.

HarmonyOS est prêt à dépasser iOS et à prendre la deuxième place en Chine

Cette situation peut sembler insignifiante, mais la réalité est que le marché asiatique est l’un des plus importants pour n’importe quelle entreprise. La perte de cette deuxième position ne serait pas du tout bien accueillie par Apple, car elle entraînerait une baisse des ventes de dispositifs.

Oui, le problème réside dans la façon dont l’adoption d’HarmonyOS par les utilisateurs au lieu d’iOS se traduit. Huawei semble se remettre après quelques années incertaines et réussit à convaincre les utilisateurs de revenir vers ses appareils, principalement les haut de gamme qui rivalisent avec les iPhone d’Apple.

HarmonyOS semble être l’avenir de Huawei, ce logiciel étant basé sur Android. Mais cela ne durera pas éternellement, en réalité, Huawei prévoit d’abandonner complètement le système d’exploitation créé par Google et travaille déjà sur le développement du sien propre, ce qui permettra de dire adieu à toutes les limitations imposées par le gouvernement de Trump.

Le nouveau système d’exploitation conserverait le même nom que l’actuel HarmonyOS, les changements étant principalement internes. Huawei a parcouru un long chemin, bien qu’il ne soit pas encore terminé. En chiffres, l’entreprise a déclaré que 700 millions de dispositifs utilisent HarmonyOS.

Évidemment, le support des développeurs a été essentiel pour cette transition, avec plus de 2,2 millions d’applications tierces créées pour fonctionner sous HarmonyOS. De plus, l’entreprise est de nouveau sur la bonne voie avec la 5G, et cela a pu être constaté avec le lancement du Mate 60 Pro.

Il reste encore de nombreux matchs à jouer, mais les chiffres semblent indiquer qu’Apple n’aura pas la tâche facile en Chine. Le lancement de l’iPhone 15, quelques semaines après le Mate 60 Pro, n’a pas fonctionné comme prévu par la société de Cupertino et les ventes ont été inférieures à celles des modèles précédents au cours des premiers 17 jours.