Critique du Samsung Galaxy S24 Ultra : Mon expérience après 1 mois d’utilisation

Le fleuron de Samsung pour cette année n’est autre que le Galaxy S24 Ultra. Lancé en janvier 2024, le Roi de Samsung va bientôt fêter ses deux mois en mars. Alors, est-ce que le smartphone phare de Samsung alimenté par l’IA est le téléphone qu’il vous faut en 2024 si vous êtes de l’équipe Android ? Eh bien, voici ce que je peux vous dire sur le Galaxy S24 Ultra.

En tant que personne qui passe d’un smartphone mince de 6,3 pouces sorti en 2018 au Galaxy S24 Ultra en 2024, l’appareil semble grand et parfois encombrant. C’est comme transporter une énorme phablette. Il m’a fallu un certain temps pour m’habituer à la hauteur et à la largeur de cet énorme appareil. Choisir le S24 Ultra plutôt que les autres variantes du S24 semble être un choix judicieux si vous ne vous souciez pas de dépenser plus de 1000 $.

Pour moi, le Galaxy S24 Ultra n’est pas seulement un appareil qui fait tout ce que votre téléphone peut faire, mais remplace également parfois le besoin de transporter votre ordinateur portable ou peut-être même votre tablette grâce à son grand écran, sa grande autonomie de batterie ainsi que le stylo S amusant.

LE BON

Très bonnes caméras

Système d’exploitation optimisé

Interface utilisateur One UI 6.1 riche en fonctionnalités

Sortie audio immersive

Écran anti-reflet

Les écrans plats sont de retour

Fonctionnalité S Pen

LE MAUVAIS

La caméra selfie est la même que celle du S23 Ultra

Options de sonnerie et de notification médiocres

Vitesses de charge lente avec câble

LE MOCHE

Pas de housse basique incluse dans la boîte

Un câble Type-C vers Type-C tressé aurait pu être inclus dans la boîte

Ici, je vais partager mon avis sur le Galaxy S24 Ultra.

Remarque : j’utilise le Galaxy S24 Ultra depuis le 25 janvier 2024 ; ceci est mon avis sur l’appareil.

Galaxy S24 Ultra – Quoi de neuf avec lui ?

Lorsque Samsung a annoncé le Galaxy S24 Ultra, il y avait des changements intéressants par rapport au Galaxy S23 Ultra. Pour commencer, Samsung a mis fin aux écrans incurvés et est allé de l’avant avec l’écran plat pour le S24 Ultra. De plus