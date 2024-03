Apple se prépare au lancement des AirPods 4 d’ici la fin de l’année

Il y aurait deux versions des AirPods 4 et l’une serait haut de gamme avec annulation du bruit

Apple lancerait une nouvelle génération des AirPods fin d’année et se prépare déjà pour cela. Selon les rumeurs récentes, ils entreraient en production le mois prochain et seraient lancés en septembre ou octobre. Une nouvelle génération qui serait la plus grande à ce jour avec deux versions et de nouvelles fonctionnalités.

Comme Mark Gurman le souligne dans sa dernière newsletter officielle Power On, la société de la pomme se prépare pour le lancement des AirPods 4 fin d’année, une rénovation qui serait l’une des plus importantes, car la nouvelle génération des écouteurs d’Apple arriverait avec de nombreuses nouveautés.

Nouveaux AirPods 4 : deux modèles et design rénové

Selon l’analyste, les AirPods 4 entreront en production le mois prochain de mai, ce qui signifie qu’ils pourraient être lancés en septembre ou octobre de cette année. Compte tenu du fait que les nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro seront présentés en septembre, il est très probable qu’ils seront présentés lors de la prochaine conférence Apple.

Apple lancerait deux nouveaux modèles d’AirPods 4 et retirerait les modèles qu’elle vend actuellement. Mark Gurman affirme que l’entreprise ferait ce mouvement car il est actuellement confus de choisir entre les AirPods 2 et 3, coûtant de l’argent à Apple si l’utilisateur opte pour le modèle le moins cher. Avec le lancement de deux nouveaux modèles de la même génération, le dilemme ne serait pas si grand et il y aurait également deux prix.

Il faut prendre en compte que l’une de ces versions serait haut de gamme en intégrant l’annulation du bruit. De cette manière, l’utilisateur pourrait profiter de cette fonctionnalité sans avoir à acheter les AirPods Pro. De plus, grâce au lancement de ces deux nouvelles versions, l’une pourrait remplacer les AirPods 3 et l’autre serait les AirPods 4 en eux-mêmes avec plus de fonctionnalités.

En ce qui concerne leur apparence, ils auront un design rénové qui devrait ressembler à un croisement entre les AirPods actuels et les AirPods Pro avec des tiges plus courtes. Une des nouveautés les plus remarquables de ce nouveau design serait un ajustement amélioré sans besoin de coussinets, car les coussinets seront présents sur les AirPods Pro.

D’autre part, les AirPods 4 auraient également un boîtier de charge rénové avec un port USB-C. De plus, une autre nouveauté que nous pourrions voir sur leur boîtier est des haut-parleurs émettant des sons pour être trouvés plus facilement avec l’application Localiser.

En plus du nouveau design et boîtier et de l’annulation du bruit sur le modèle haut de gamme, il est également prévu que dans une future mise à jour iOS qu’Apple lancera fin d’année, une fonctionnalité liée à la santé auditive soit ajoutée, permettant aux AirPods 4 de servir d’alternative aux aides auditives traditionnelles.