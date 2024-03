L’alternative gratuite à Google Docs que tu peux utiliser sans avoir à te connecter

Stashpad a lancé un traitement de texte en ligne gratuit et très facile à utiliser, qui prend en charge le Markdown

Cette alternative à Google Docs est gratuite, facile à utiliser et ne nécessite aucune installation

Les créateurs de Stashpad, l’application de prise de notes pour mobile, viennent de lancer l’une des meilleures alternatives gratuites à Google Docs que vous pouvez utiliser en ce moment. Son nom est Stashpad Docs et il s’agit d’un traitement de texte gratuit que vous pouvez utiliser sur votre téléphone mobile, votre ordinateur et votre tablette sans rien installer.

Cette alternative à Google Docs se distingue par sa simplicité d’utilisation et le fait qu’elle ne nécessite aucune installation. De plus, elle prend en charge l’écriture au format Markdown et propose plusieurs fonctionnalités qui vous permettent de partager des documents avec d’autres personnes, voire de travailler sur une édition collaborative. Chez Netcost-security.fr, nous avons déjà testé Stashpad Docs et nous l’avons trouvé très intéressant, alors nous allons vous expliquer comment utiliser ce traitement de texte.

Stashpad Docs, l’alternative gratuite à Google Docs

Stashpad Docs est un traitement de texte en ligne qui constitue une excellente alternative à Google Docs. L’une de ses principales caractéristiques est qu’il est gratuit, vous n’avez rien à payer pour accéder à la plupart de ses fonctionnalités. Il vous suffit d’aller sur le site web de Stashpad Docs, disponible sur le lien suivant, et de commencer à écrire. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone mobile, votre ordinateur ou votre tablette, il est compatible avec de nombreux appareils.

Site web de Stashpad Docs

Lorsque vous ouvrez Stashpad Docs pour la première fois, vous constaterez qu’il dispose d’une interface très simple, ce qui vous permettra de le maîtriser en quelques minutes seulement. En bas, vous trouverez une barre d’outils avec laquelle vous pouvez ajouter des titres de différentes catégories, des listes numérotées, des blocs de code, des barres de séparation et d’autres éléments. Notez que ce traitement de texte prend en charge l’écriture en Markdown, vous pourrez donc écrire dans ce format.

Dans le coin supérieur droit de l’interface se trouve le bouton de paramètres, à partir duquel vous pouvez modifier la police du texte. Vous pourrez également changer votre nom d’utilisateur -si vous êtes inscrit-, le thème du système et masquer la barre de formatage en bas de l’écran.

Les documents que vous créez avec Stashpad Docs sont stockés localement et vous pouvez y accéder via le bouton de recherche en haut à gauche. Si vous souhaitez créer un nouveau document, il vous suffit de cliquer sur le bouton « NEW ».

Stashpad Docs est une excellente alternative à Google Docs car il vous permet de partager vos fichiers avec d’autres utilisateurs. Cliquez sur le bouton « SHARE » et vous pourrez envoyer le document à n’importe quel autre utilisateur. Ce traitement de texte permet également la collaboration en ligne, mais il est nécessaire de créer un nouvel utilisateur pour pouvoir l’utiliser.

Il convient de mentionner que Stashpad Docs propose une version Pro à 12 dollars par mois, ainsi qu’un forfait annuel pour 96 dollars, soit 8 dollars par mois. Nous avons testé la version gratuite et elle est vraiment utile, elle permet d’écrire des textes avec confort et rapidité, il n’est donc pas nécessaire de souscrire à un abonnement payant.

Si Stashpad Docs ne vous convient pas et que vous souhaitez continuer à utiliser l’outil de Google, nous vous recommandons de consulter les meilleurs astuces pour Google Docs. De cette manière, vous pourrez en tirer le meilleur parti du traitement de texte. Si vous recherchez d’autres options, vous pouvez également jeter un coup d’œil aux meilleures applications pour écrire des textes sur Android, bien que dans ce cas, vous devrez installer une application.