Voici l’une des fonctionnalités d’IA que j’aimerais absolument voir sur iOS 18

Apple pourrait abandonner de nombreuses nouvelles fonctionnalités si elle utilise l’IA pour rendre Siri fonctionnel

iOS 18 va complètement changer Siri

Il est incroyable que nous soyons à seulement trois mois de la présentation d’iOS 18 et de toutes ses fonctions d’intelligence artificielle ou de mise à jour de Siri pour la rendre bien meilleure. Même si je suis vraiment impatient de tester la première version bêta sur mon iPhone et d’explorer toutes les nouveautés, il y a aussi quelques améliorations que j’aimerais voir.

Les fonctions d’intelligence artificielle qu’Apple pourrait annoncer sont nombreuses, mais personnellement, bien que je souhaite voir des fonctions d’IA dans des applications comme Apple Music ou que Siri devienne un chatbot, il y a une application spécifique de l’IA que j’adorerais voir Tim Cook présenter lors de la prochaine WWDC 2024.

Nous méritons un meilleur assistant

Siri a été lancé pour la première fois en 2011, c’est-à-dire il y a treize ans. Pendant tout ce temps, il s’est amélioré, mais il laisse encore beaucoup à désirer en ce qui concerne la compréhension de ce qui lui est demandé. Personnellement, je pense que Siri a encore beaucoup de potentiel pour améliorer sa compréhension des tâches qui lui sont confiées, car il échoue parfois également dans ce domaine.

L’assistant d’Apple ne comprend souvent pas les demandes, il reste parfois en réflexion et ne réalise pas toujours correctement la tâche. Cela se produit fréquemment lors de la lecture de musique avec Apple Music, mais cela s’applique également à d’autres tâches. Ce que j’ai fini par faire, c’est créer des raccourcis pour les exécuter avec Siri.

Et c’est précisément ce que je veux que cela change. Ça ne me dérangerait pas de me passer d’un chatbot, même si je le souhaite, si un Siri amélioré et fonctionnel est présenté grâce à l’IA. J’aimerais que grâce à l’intelligence artificielle, des réponses telles que « Je ne pense pas comprendre » ou « Regarde ce que j’ai trouvé sur Internet à propos de telle chose » soient éliminées.

Au bout d’une décennie, il est temps d’améliorer Siri, de faire en sorte que Siri ressemble à un assistant créé par Apple. D’avoir un bon assistant. J’aimerais que Siri devienne un chatbot accessible via le bouton Spotlight ? Mille fois oui. Mais il est arrivé un point où je me contenterais qu’au moins Siri puisse être utilisé au quotidien en utilisant l’IA.

Voici les fonctions qui sont supposées arriver sur Siri

Pour le moment, il y a de nombreuses fonctions supposées arriver sur Siri dans iOS 18. En voici quelques-unes :