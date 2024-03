Il s’avère que Youtube est devenu le meilleur ami de ma télévision Xiaomi, et pas seulement pour regarder des vidéoclips

De nos jours, tous les utilisateurs optent pour regarder du contenu sur des plateformes telles que Netflix, HBO Max, Apple TV+, et bien d’autres qui existent et qui gagnent chaque jour en présence. Cependant, personnellement, j’ai choisi ces derniers mois d’utiliser l’application YouTube au quotidien car, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, celle-ci n’offre pas seulement des vidéoclips et du contenu du même genre.

En réalité, je suis abonné au service YouTube Premium depuis plusieurs années et j’ai pu profiter de milliers d’heures de visionnage de contenu sans publicité. C’est pourquoi, dans cet article, je veux vous raconter comment j’ai intégré cette application sur ma Smart TV Xiaomi et comment vous pouvez le faire pour en tirer le meilleur parti.

Musique, vidéos et même films avec YouTube sur ma télé Xiaomi

Comme je le dis, j’intègre depuis un certain temps le service YouTube Premium sur ma télévision Xiaomi et j’en suis ravi. En réalité, grâce à cet abonnement, j’ai accès à YouTube Music et à tout le catalogue de musique qu’il peut offrir. Je l’utilise principalement en fond sonore pendant que je nettoie la maison ou que je travaille, mais c’est un ajout intéressant qui s’intègre parfaitement avec Android TV.

Mais au-delà de cela, l’utilisation principale que je fais de YouTube dans ma vie quotidienne est de pouvoir visionner une multitude de contenus intéressants sur ma télé Xiaomi, qu’il s’agisse de podcasts de différentes thématiques ou des différentes analyses réalisées par des chaînes comme Xataka. Savoir ne prend pas de place et, si en plus nous l’avons de manière totalement gratuite, c’est encore mieux.

Enfin, j’aimerais aussi mettre en avant l’onglet « Explorer » que nous avons dans l’application. Pour beaucoup, c’est un élément totalement inconnu, mais là-bas, nous trouverons une multitude de contenus liés aux actualités, aux événements en direct, aux podcasts et même une section complète pour pouvoir acheter ou louer des films.

Nous avons un catalogue assez complet de films à choisir avec des prix qui tournent autour de 3,99 euros pour la location et 9,99 euros pour l’achat, un coût assez raisonnable compte tenu de tous les titres que nous avons à disposition. De plus, nous avons également la section des commentaires activée pour pouvoir commenter les films que nous regardons avec d’autres utilisateurs, donc tout est très bien pensé à cet égard.

Pour toutes ces raisons que je viens de vous mentionner, sans aucun doute, YouTube est devenu l’une de mes plateformes préférées pour regarder du contenu sur ma télévision intelligente Xiaomi. Au-delà d’une simple application de visionnage de vidéos, nous trouvons une gamme très large de contenus que de nombreux autres services ne sont même pas capables d’égaler.