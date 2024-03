Voici les pays où l’iPhone détient la plus grande part de marché : jusqu’à 99,5%

Pays comme la Corée du Nord, les îles Féroé et Monaco ont une forte présence d’iPhone parmi leurs citoyens, atteignant même près de 100% de part de marché

iPhone est la famille de téléphones la plus populaire sur le marché, suivie de près par la série Samsung Galaxy / Photo de AndroAall

Acheter un nouveau téléphone portable signifie, entre autres aspects, choisir entre iOS et Android. Le système d’exploitation de Google est plus populaire en termes mondiaux, mais celui d’Apple parvient à se positionner comme indiscutablement victorieux dans plusieurs pays. C’est ce que montre la recherche du site World Population Test, qui nous permet de savoir quels pays ont la plus grande part de marché de l’iPhone.

Parmi ceux-ci, on trouve des nations telles que la Corée du Nord, Monaco, les îles Féroé et les Bermudes. Les données sont très intéressantes car elles montrent que dans certains de ces pays, presque tous les citoyens possèdent un iPhone. Le cas de la Corée du Nord est particulièrement frappant, car il convient de rappeler que le gouvernement nord-coréen contrôle les téléphones mobiles de ses citoyens et que l’iPhone n’est pas légalement disponible à la vente.

Les pays où l’iPhone a la plus grande part de marché

Le travail du World Population Test nous permet d’analyser avec précision comment Android et iOS se sont réparti le marché ces dernières années. Nous nous concentrons sur le système d’exploitation d’Apple et pouvons vous dire que son plus grand domaine a été en Corée du Nord, où 99,49% de la population utilisait l’un de ses téléphones portables en 2022. Par conséquent, on pourrait dire que pratiquement tous les citoyens qui utilisaient un smartphone avaient un iPhone.

Le cas de ce pays asiatique est très curieux, car les iPhones n’y sont pas légalement disponibles. Cependant, l’utilisation de ces téléphones a connu une croissance fulgurante ces dernières années. En 2020, on estimait que entre 17% et 31% de la population possédaient un iPhone, atteignant près de 100% en 2022. Si l’on prend en compte les données du World Population Test, l’utilisation d’iOS est tombée à 82,33% en 2023.

Les pays où l’iPhone avait la plus grande part de marché en 2022 comprennent également Tokelau (94,44%), les Bermudes (92,32%), les îles Féroé (92,23%), Samoa américaines (85,85%), Niue (79,86%), Saint-Pierre-et-Miquelon (70,6%) et Mónaco (69,42%). Nous pouvons voir que tous ces pays ont en commun une population réduite. Néanmoins, nous constatons que la domination d’Apple est écrasante.

Il y a d’autres pays où l’iPhone est également très utilisé, par exemple, au Japon, 68,75% des citoyens possèdent un téléphone Apple. La part de marché est également élevée au Danemark (65,75%), en Norvège (61,94%), au Canada (60,47%) et aux États-Unis (58,1%), où plus de la moitié des habitants ont un iPhone comme smartphone personnel.

iPhone 15

Bien qu’Android soit un système d’exploitation avec plus d’utilisateurs qu’iOS, l’iPhone est la famille de téléphones la plus vendue au monde. Cependant, il est étroitement suivi par la gamme Samsung Galaxy, qui parfois le dépasse en termes de ventes. Le succès de Samsung, ainsi que celui d’autres marques telles que Xiaomi, Motorola ou realme, fait que Android remporte la bataille contre iOS de manière écrasante dans des pays tels que la France (76,82%), l’Argentine (90,45%), l’Afrique du Sud (81,99%) ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée (95,4%).

Des aspects tels que le design, les caméras, le système d’exploitation et bien sûr, le prix, sont ce qui amène les utilisateurs à choisir entre Android et iOS. Pour l’instant, le logiciel de Google remporte la victoire à l’échelle mondiale, mais nous avons déjà vu que celui d’Apple parvient à dominer et à s’imposer dans de nombreux territoires.