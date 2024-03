Split View sur l’iPhone serait l’une des nouveautés que j’adorerais voir dans iOS 18

La fonctionnalité de Split View entre deux applications est l’un de mes plus grands souhaits que je veux voir sur iOS

iOS 18 est à nos portes et les premières rumeurs sur les nouveautés du nouveau système d’exploitation que nous verrons en juin ont déjà commencé à circuler, comme les fonctionnalités d’Intelligence Artificielle générative dans de nombreuses applications telles que Apple Music, Messages ou la suite iWork, ou encore un assistant entièrement repensé. Cependant, il y a une fonctionnalité que je désire depuis très longtemps : Split View.

Split View : la fonctionnalité que je veux absolument voir sur iOS

L’inclusion de Split View sur iOS 18 serait vraiment fantastique. Dans les premières versions bêta d’iOS 15, Apple a introduit une nouvelle action dans l’application Raccourcis de l’iPhone appelée « Diviser l’écran entre deux applications ». Pour moi, cela était clairement une indication qu’Apple travaillait dessus, mais quelques versions bêta plus tard, cette action a été supprimée et n’a pas réapparu depuis.

Avoir Split View sur l’iPhone, en particulier sur les modèles de plus grande taille, serait incroyablement utile pour pouvoir utiliser deux applications simultanément à certains moments. Personnellement, j’ai l’habitude d’avoir une note ouverte où je prends des notes pour mes articles et je planifie ma semaine en fonction de cette note chaque dimanche. Pouvoir avoir les deux applications ouvertes me faciliterait énormément la tâche.

Les iPhones grandissent de plus en plus, et dans le cas des modèles Pro Max, cette fonctionnalité serait vraiment agréable. Avoir Split View permettrait de regarder des vidéos sur les réseaux sociaux tout en consultant une autre application, comme je l’ai mentionné précédemment, parmi d’autres possibilités. Bien sûr, tout dépendra de l’utilisation personnelle de chaque utilisateur.

Je sais, je sais. Cette fonctionnalité existe sur Android depuis des années, mais cela ne signifie pas qu’iOS ne peut pas l’adopter pour s’améliorer. Split View ne ferait pas seulement augmenter notre productivité, mais nous permettrait également de profiter encore plus des grands écrans des iPhones, d’autant plus qu’ils deviendront encore plus grands sur les iPhone 16 et iPhone 16 Pro avec des tailles de 6,3 et 6,9 pouces.