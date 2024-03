HUAWEI pourrait dépasser Samsung dans la vente de téléphones pliables pour la première fois dans l’histoire

Un rapport de DSCC indique qu’un événement historique se produira au 1er trimestre 2024 : Samsung cessera d’être la marque qui vend le plus de téléphones pliables

Le HUAWEI Mate X5 est l’une des grandes raisons derrière le succès de HUAWEI sur le marché des téléphones pliables

Le marché des téléphones pliables est sur le point de connaître un fait historique : la perte du leadership en matière de ventes par Samsung. La société coréenne a longtemps été la marque qui vend le plus de téléphones pliables dans le monde entier, mais son trône est maintenant sérieusement menacé par HUAWEI. C’est ce que révèle un nouveau rapport de DSCC, qui indique que la société chinoise pourrait être celle qui vend le plus de téléphones pliables au premier trimestre de cette année 2024.

Cette recherche confirme également que les téléphones pliables sont de plus en plus populaires auprès du public. Les ventes de ces smartphones ont augmenté de 33% au dernier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022. En plus de Samsung et HUAWEI, d’autres marques progressent également dans ce marché, notamment HONOR, Motorola et OPPO.

HUAWEI pourrait dépasser Samsung dans la vente de téléphones pliables

En décembre 2023, nous avons appris que Samsung restait la marque qui vendait le plus de téléphones pliables. Cependant, nous annoncions également que son règne était en danger en raison de la forte croissance de HUAWEI et HONOR. Les premiers mois de 2024 ont confirmé cette prédiction, car tout indique que HUAWEI vendra plus de téléphones pliables que Samsung au cours du premier trimestre de cette année.

C’est ce que affirme le cabinet d’études Display Supply Chain, qui a réalisé un rapport sur les ventes de téléphones pliables au dernier trimestre de 2023 et au premier trimestre de 2024. Tout d’abord, cette recherche révèle que la croissance des ventes de téléphones pliables se poursuit. En particulier, ces téléphones se sont vendus 33% de plus au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, avec un total de 4,2 millions d’unités vendues.

La marque qui a vendu le plus de téléphones pliables était Samsung, confirmant ainsi un leadership qu’elle détient depuis des années. Le Samsung Galaxy Z Fold5 et le Samsung Galaxy Z Flip5 se sont classés parmi les téléphones pliables les plus vendus de tout le marché, mais n’ont pas réussi à atteindre les attentes de vente de la société. Le public préfère toujours les téléphones de type à clapet, car le Galaxy Z Flip5 a été le plus vendu de tous à la fin de 2024.

Samsung Galaxy Z Flip5

Le dernier trimestre de l’année dernière annonçait déjà l’événement historique qui aura lieu au début de 2024. Après de nombreux mois de leadership, Samsung va perdre sa position de leader des ventes de téléphones pliables au profit de HUAWEI. La société chinoise lui ravira le trône pour la première fois de l’histoire au cours du premier trimestre de 2024, une position qu’elle pourrait également maintenir au cours du deuxième trimestre.

Le succès de HUAWEI proviendra du nombre élevé de ventes du HUAWEI Mate X5 et du HUAWEI Pocket 2. De plus, la croissance de la société chinoise pourrait entraîner une augmentation encore plus importante des ventes générales de téléphones pliables, qui pourraient même augmenter de 105% en glissement annuel. Cependant, le bonheur de HUAWEI ne durera pas longtemps, car on s’attend à ce que Samsung reprenne la première position au second semestre de l’année.

Quelle que soit la marque qui règne, 2024 sera l’année des téléphones pliables. Nous connaissons déjà le succès de Samsung et HUAWEI, mais il faut également prendre en compte le bon travail que font d’autres marques comme HONOR, Motorola et OPPO, qui amélioreront également leurs chiffres de vente dans les mois à venir.