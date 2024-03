Le super pistolet à eau à impulsion pour vos batailles de piscine, nous mourons d’envie de l’essayer

Avec plus de 200 produits, il est difficile de trouver quelle est la rareté ou la curiosité majeure que possède Xiaomi dans son catalogue. Mais cela de Xiaomi et Mijia peut bien mériter ce titre. Nous vous présentons le pistolet, ou plutôt le fusil à eau pulsée avec batterie et écran LED.

Tout comme Thanos, l’arrivée de l’été et de la chaleur est inévitable. Les prévisions pour l’été 2024 sont que nous aurons à peu près le climat d’Arrakis de Dune jusqu’en septembre. C’est pourquoi la perspective de se tirer des balles d’eau à grande vitesse – mais pas assez pour faire mal – se présente comme la chose la plus WTF ! d’été. Et oui : s’il vous plaît Xiaomi, apportez-la en Occident.

Xiaomi Mijia Pulse Water Gun

Le fait de donner une touche technologique à des objets du quotidien est une pratique que Xiaomi et sa plateforme Youpin maîtrisent parfaitement. De sa plateforme de financement participatif sont sorties des curiosités, des bizarreries et des objets incroyablement utiles. Bien que, tout comme le lance-flammes de The Boring Company d’Elon Musk, ce pistolet à eau se distingue par son originalité.

Bien qu’il puisse être classé comme un pistolet à eau, ses caractéristiques le rapprochent davantage d’un fusil, tout en conservant la marque distinctive de Xiaomi avec ses particularités uniques dans le domaine des jouets de ce type. Le pistolet à eau à impulsion Mijia se distingue par des caractéristiques qui vont bien au-delà de celles d’un jouet d’eau ordinaire.

Sous un design militarisé spatial – cela pourrait être utilisé par Rico de Starship Troopers, les Atreides, le Master Chief ou la Sirène de Borderlands, le fusil est équipé d’un écran LED qui vous permet de contrôler le mode de tir, de vérifier le niveau du réservoir d’eau et de voir la durée de vie de la batterie. Et en parlant de batterie, ce pistolet à eau se débarrasse des piles traditionnelles au profit d’une batterie intégrée durable et puissante de 1800mAh, qui prend en charge la charge rapide de 10W via le port USB Type-C.

Le fusil à eau pulsée de Xiaomi et Mijia

La vraie singularité du Xiaomi Mijia Pulse Water Gun réside dans ses performances : capable de lancer un jet d’eau de 7 à 9 mètres, son système d’éjection et d’équilibrage à grande vitesse garantit une précision inégalée par rapport aux pistolets à eau conventionnels. L’appareil offre trois modes de tir : un petit jet d’eau, un gros jet d’eau ou trois petits jets successifs, ce qui permet des stratégies de jeu polyvalentes.



Il suffit de plonger la tête du pistolet dans l’eau et d’appuyer sur la gâchette vers l’avant pour qu’il se remplisse automatiquement en 10 à 15 secondes. L’utilisation d’eau de mer n’est pas recommandée car elle contient de la boue, du sable et des particules fines qui peuvent compromettre la qualité du produit et réduire sa durée de vie, en plus d’être nocives pour le corps humain en raison des impuretés qu’elle dégage.

Le mode par défaut est le tir continu (25 tirs), donc en maintenant la gâchette enfoncée, vous pouvez effectuer plusieurs tirs. En appuyant sur le bouton de mode, vous passez en mode tir unique (25 tirs), et en appuyant brièvement sur la gâchette, vous tirez un seul coup. En maintenant la gâchette enfoncée, vous entrez en mode d’accumulation (12 tirs), les lumières latérales s’allument, et en relâchant la gâchette, vous tirez en vidant le chargeur comme si votre vie en dépendait.

Quel est le prix du Xiaomi Mijia Pulse Water Gun

Après une disponibilité initiale uniquement sur Youpin, le financement participatif de Xiaomi a également été commercialisé via Indiegogo. Mais finalement, le produit est arrivé sur les canaux de distribution en ligne sur des sites comme Gshopper ou Aliexpress, qui le vendent en moyenne autour de 180 euros.



Presque 200 euros pour un pistolet à eau ? Oui, car la technologie embarquée est énorme. C’est un coût élevé pour un jouet, oui, mais abordable pour un produit technologique de cette innovation. Sans aucun doute, nous avons l’une des curiosités de l’été 2024, et espérons que Xiaomi l’apportera officiellement en dehors de la Chine.