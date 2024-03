Apple, transforme le trousseau iCloud en une application

Nos mots de passe méritent plus qu’une section dans les réglages

Apple, convertit le trousseau iCloud en une application.

Le service de trousseau iCloud est excellent à mon avis ; pour la majorité des utilisateurs d’Apple, il est plus que suffisant. Il est sécurisé et s’intègre parfaitement à tous les appareils grâce à l’écosystème d’Apple. Il remplit bien sa fonction : il stocke tous les mots de passe et lorsqu’on en a besoin, il apparaît en haut du clavier pour les saisir sur le site auquel on souhaite accéder.

Cependant, je pense qu’il pourrait s’améliorer considérablement si Apple en faisait une application. De cette manière, nous pourrions gérer nos mots de passe de manière plus efficace et bénéficier de certaines fonctionnalités proposées par des services tiers. Parce que quelque chose d’aussi important que nos codes mérite plus qu’une simple section dans les réglages.

Rêver d’une application pour le trousseau iCloud

Si Apple décidait de convertir le trousseau iCloud en une application, transférer les mots de passe serait très facile, car ils seraient stockés dans iCloud et il ne serait donc pas nécessaire de les saisir manuellement dans l’application. Au lieu de les classer par ordre alphabétique, on pourrait le faire par catégorie, par exemple : réseaux sociaux, banques, sites d’achat, etc. Une autre fonction utile serait la capacité de détecter et de regrouper les clés du même site.

En suivant l’exemple des applications concurrentes, on pourrait inclure un générateur solide de mots de passe pour garantir une meilleure sécurité. De plus, ce générateur pourrait être personnalisable, nous permettant d’indiquer le nombre de caractères souhaité pour notre mot de passe. Il pourrait également nous rappeler périodiquement de changer le mot de passe des différents sites.

Actuellement, si nous avons besoin d’un code à double facteur pour accéder à un compte, le trousseau pourrait simplifier ce processus. Bien que le code apparaisse déjà en haut du clavier, il serait utile que le trousseau simplifie encore plus le processus sans avoir besoin de le recevoir. Il est actuellement capable de les générer, mais ce n’est pas très pratique.

En profitant des possibilités de l’écosystème, cette application pourrait être liée à la famille, permettant de partager les mots de passe entre les membres, même si nous pouvons créer un trousseau partagé si nous voulons cette fonction. Cela serait particulièrement utile pour les services de streaming et autres cas similaires.

En résumé, comme je l’ai mentionné précédemment, je pense que nos codes méritent plus qu’une simple section dans les réglages. À mon avis, ce serait excellent de lancer une application native du trousseau iCloud, mais comme dit le proverbe, « toute la vie est un rêve, et les rêves, des rêves sont ».