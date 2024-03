Android 15 vous garantira de ne pas manquer d’espace de stockage sur votre smartphone

L’espace de stockage est l’un des éléments principaux d’un smartphone Android. Étant un élément limité, il est important de le gérer au mieux et ainsi garantir sa présence. Google prépare une nouvelle fonctionnalité dans Android 15, qui garantira que vous ne manquiez pas d’espace de stockage sur votre smartphone.

Même si cela dépend des utilisateurs, Google donne déjà à son système d’exploitation mobile une grande capacité de gestion. Celui-ci peut gérer de nombreuses tâches qui peuvent être automatisées et ainsi garanties. Le géant veut désormais aller plus loin et prépare une nouveauté pour Android 15.

D’après ce qui était possible d’activer et d’utiliser, cette prochaine version du système d’exploitation pourra gérer l’espace de stockage, avec une option très simple. Il éliminera les applications les moins utilisées, tout en gardant les données présentes afin que ces applications puissent être utilisées ultérieurement, avec les données de l’utilisateur.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, il s’agit d’un processus qui peut être automatisé et fonctionnera de manière gérée par Android 15. Seuls certains composants sont supprimés et supprimés du smartphone, libérant ainsi l’espace dont les utilisateurs ont besoin.

Plus tard, si l’application est nécessaire, elle peut être rapidement téléchargée et mise en service rapidement. Toutes les données utilisateur associées sont présentes et prêtes à être intégrées. Il s’agit d’une fonction déjà présente sur Android.





Même s’il s’agit d’une option déjà connue sur Android, Google semble désormais prêt à la rendre vraiment active. Il arrivera avec Android 15 et avec la particularité d’être également appliqué aux applications du système lui-même qui ne sont pas utilisées. Ainsi, l’espace de stockage gagné est encore plus efficace et plus grand.

C’est une option que de nombreux utilisateurs apprécieront certainement. Tous les équipements n’ont pas de grandes capacités de stockage et il est souvent simple d’occuper l’espace disponible. Ainsi, et automatiquement, Android 15 gérera ces éléments pour les utilisateurs, plus efficacement.