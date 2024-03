Comment réduire la consommation de RAM de Google Chrome

Je vais vous expliquer les meilleures astuces pour réduire la consommation de mémoire RAM dans Google Chrome, en particulier sur votre PC ou Mac

Avec ces conseils, vous pouvez améliorer les performances de Chrome

Dans ce guide, je vais vous donner les meilleurs conseils pour réduire la consommation de RAM dans Google Chrome. En général, je vais me concentrer sur les plateformes de bureau, où ce navigateur a tendance à consommer plus de ressources. Cependant, bon nombre des idées que j’inclus ici sont également utiles pour votre téléphone Android. En réalité, rappelez-vous que dans le cas de ce dernier système, il existe des astuces pour connaître la RAM utilisée sur votre téléphone. Quoi qu’il en soit, ce que je vous raconte ici vous aide à éviter que Chrome n’épuise la mémoire temporaire de votre appareil. Ne le manquez pas !

Gérez bien les onglets

La manière de gérer les onglets ouverts influence directement la consommation de mémoire RAM du navigateur. Attention ! Il est vrai que je me concentre ici sur Google Chrome, mais cela s’applique également à d’autres navigateurs. Plus il y a d’onglets ouverts et actifs, plus le navigateur utilise de mémoire.

Alors, que pouvez-vous faire ? Voici quelques conseils :

Fermez les onglets lorsque vous avez terminé . Une pratique simple mais efficace. Si vous avez fini d’utiliser un onglet, fermez-le. De cette façon, vous libérerez la mémoire qui était utilisée par cet onglet et vous contribuerez à maintenir les performances du navigateur.

. Une pratique simple mais efficace. Si vous avez fini d’utiliser un onglet, fermez-le. De cette façon, vous libérerez la mémoire qui était utilisée par cet onglet et vous contribuerez à maintenir les performances du navigateur. Groupez les onglets liés . Une autre stratégie utile consiste à regrouper les onglets liés. Vous pouvez le faire comme vous le voyez sur l’image ci-dessus. Cela vous permet de fermer plusieurs onglets d’un seul clic lorsque vous avez fini avec cette tâche ou ce projet spécifique.

. Une autre stratégie utile consiste à regrouper les onglets liés. Vous pouvez le faire comme vous le voyez sur l’image ci-dessus. Cela vous permet de fermer plusieurs onglets d’un seul clic lorsque vous avez fini avec cette tâche ou ce projet spécifique. Transformez les tâches en sessions . Une façon efficace de gérer la consommation de mémoire RAM est de considérer chaque session de navigation comme une tâche indépendante. Lorsque vous avez terminé une session, fermez le navigateur plutôt que de laisser plusieurs onglets ouverts. Cela garantit que toute la mémoire associée à cette session spécifique est libérée. Regrouper les onglets dans des fenêtres peut également vous aider à vous débarrasser d’un bon nombre d’entre eux lorsque vous avez terminé une tâche.

. Une façon efficace de gérer la consommation de mémoire RAM est de considérer chaque session de navigation comme une tâche indépendante. Lorsque vous avez terminé une session, fermez le navigateur plutôt que de laisser plusieurs onglets ouverts. Cela garantit que toute la mémoire associée à cette session spécifique est libérée. Regrouper les onglets dans des fenêtres peut également vous aider à vous débarrasser d’un bon nombre d’entre eux lorsque vous avez terminé une tâche. Réutilisez les onglets: Au lieu d’ouvrir de nouveaux onglets pour chaque lien ou tâche, essayez de réutiliser les onglets existants chaque fois que possible. Cela contribue à maintenir un nombre minimal d’onglets ouverts, ce qui réduit la charge sur la mémoire du navigateur.

Installez un bloqueur de contenu

La publicité et les scripts tiers peuvent consommer une quantité considérable de mémoire RAM pendant que vous parcourez le Web. Installer un bloqueur de contenu peut aider à réduire cette charge en évitant le chargement d’éléments inutiles. En plus d’améliorer les performances, cela peut également améliorer votre vie privée.

Un bloqueur de contenu hautement recommandé pour Google Chrome est uBlock Origin. En l’activant, par défaut, de nombreux éléments des sites web que vous visitez disparaîtront. Par exemple, les publicités ne seront plus chargées et certaines technologies de suivi seront évitées. La question est que son panneau de configuration, comme vous le voyez ci-dessus, est très complet et vous permet d’appliquer des blocages de manière sélective.

Réduisez le poids des extensions dans le navigateur

L’un des atouts de ce navigateur est la longue liste de modules complémentaires qu’il prend en charge. En réalité, j’ai déjà montré les meilleures extensions d’IA pour Chrome, toutes disponibles dans le Chrome Web Store. Cependant, l’installation de nombreux modules complémentaires peut ralentir votre navigateur.

Mon conseil est de vérifier régulièrement les extensions installées et de désactiver ou supprimer celles dont vous n’avez pas besoin ou qui utilisent trop de ressources. Je vous recommande également d’opter pour des extensions plus légères et plus efficaces lorsque cela est possible pour réduire au maximum l’impact sur les performances du navigateur.

Activez le mode Économiseur de mémoire

Chrome propose un mode spécifique conçu pour réduire la consommation de mémoire, appelé mode Économiseur de mémoire. Lorsque vous l’activez, le navigateur libère automatiquement les ressources en suspendant les onglets inactifs et en minimisant l’impact des processus en arrière-plan. Cette fonction peut être particulièrement utile sur les appareils aux ressources limitées ou lors de l’exécution de plusieurs applications simultanément.

Comment l’activer ? Suivez ces étapes :

Accédez aux paramètres de Chrome. Accédez à la section Performances. Cliquez sur Économiseur de mémoire.

Lorsqu’un onglet est suspendu, il n’occupera pratiquement plus de mémoire RAM. Il s’agit d’un mode intelligent qui évite de suspendre des processus importants. Par exemple, si vous écoutez de la musique en arrière-plan, l’onglet associé à cette action restera toujours actif.

Profitez du mode Économiseur d’énergie

Un autre réglage essentiel, spécialement conçu pour les ordinateurs portables, est le mode Économiseur d’énergie. Il est disponible dans la même section que précédemment et s’active lorsque la batterie de l’ordinateur est faible ou à chaque fois que vous le débranchez. Bien qu’il ne soit pas directement lié à la mémoire RAM, il vous aidera à réduire l’impact du navigateur sur votre ordinateur en réservant plus de ressources aux autres applications.

Notez qu’en l’activant, les performances de Chrome peuvent être affectées et la plupart des tâches peuvent devenir plus lentes.

Assurez-vous d’activer l’accélération graphique

Activer l’accélération graphique dans Google Chrome peut être un moyen efficace de réduire la consommation de mémoire RAM et d’améliorer les performances générales du navigateur. Cette fonction permet au navigateur d’utiliser la puissance de la carte graphique de votre ordinateur pour traiter le contenu visuel, tel que les pages web et les éléments multimédias, plutôt que de dépendre uniquement du processeur.

Voici comment faire :

Accédez aux paramètres de Chrome. Cliquez sur Système pour voir toutes les options. Activez l’option Utiliser l’accélération graphique si disponible.

Terminez les processus du navigateur en un seul clic

Parfois, Chrome peut accumuler un grand nombre de processus en arrière-plan qui contribuent à une consommation excessive de mémoire RAM. Cela peut être dû à des onglets ou des extensions mal optimisés qui consomment des ressources même lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Pour réduire la consommation de mémoire RAM, vous pouvez mettre fin à ces processus indésirables en un seul clic. Comment faire ?

Chrome dispose d’un outil intégré qui vous permet de voir et mettre fin aux processus individuels du navigateur. Voici comment y accéder :

Ouvrez le menu principal de Chrome et placez le curseur sur Plus d’outils. Dans le sous-menu qui apparaît, sélectionnez Gestionnaire de tâches. Une fenêtre contextuelle apparaîtra, ressemblant à celle que vous voyez dans l’image ci-dessus. Elle affiche tous les processus en cours d’exécution dans Chrome, y compris les onglets et les extensions. Dans chaque ligne, vous verrez la quantité de mémoire RAM consommée par chacun. Pour mettre fin à un processus, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton Terminer le processus en bas à droite de la fenêtre.

Réinitialisez le navigateur pour repartir à zéro

Enfin, si vous rencontrez des problèmes de performances persistants ou de consommation excessive de mémoire RAM dans Google Chrome, réinitialiser le navigateur à ses paramètres par défaut peut être une solution efficace. Lorsque vous réinitialisez Chrome, tous les paramètres personnalisés seront supprimés, tels que les extensions installées, les cookies et les données de navigation, ramenant le navigateur à son état d’origine.

Voici les étapes pour réinitialiser le navigateur, l’un des meilleurs trucs pour Google Chrome :

Ouvrez Chrome et cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite de la fenêtre pour afficher le menu. Accédez aux paramètres. Allez dans la section Restaurer les paramètres d’origine. Cliquez sur Restaurer les valeurs par défaut de la configuration. Consultez le texte explicatif affiché à l’écran pour connaître les effets de cette procédure. Confirmez la réinitialisation pour continuer.

À partir de maintenant, configurez progressivement le navigateur, en évitant d’installer trop d’extensions et en réduisant autant que possible l’utilisation des onglets.