Appels WhatsApp de numéros inconnus : comment les bloquer et pourquoi les recevoir

Découvrez pourquoi vous recevez des appels d’inconnus sur WhatsApp et comment les bloquer pour arrêter de les déranger

Les appels d’inconnus sur WhatsApp peuvent être bloqués

Dans ce guide, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles vous recevez des appels d’inconnus sur WhatsApp et les étapes à suivre pour les éviter. Je suis conscient que recevoir constamment des appels sur votre appareil via cette plateforme est assez agaçant. C’est pourquoi, dans ce guide, je veux vous montrer tout ce que vous devez savoir sur ce sujet pour que les autres utilisateurs arrêtent de vous harceler et surtout pour que vous ne deveniez pas victime d’une arnaque.

Comment mettre en sourdine les appels de numéros inconnus sur WhatsApp

Pourquoi les numéros inconnus vous appellent-ils ?

Comme recevoir des appels de numéros inconnus sur WhatsApp est très désagréable, la première chose que je vais vous expliquer est comment mettre en sourdine ce type d’interactions dans l’application. En réalité, c’est une procédure très similaire à celle qui vous permet de mettre en sourdine tous les appels sur WhatsApp. Cependant, dans ce cas, vous allez empêcher les appels provenant de numéros inconnus de sonner, tout en conservant les alertes pour les appels de vos contacts.

Il est important de souligner que nous parlons tout le temps de mettre en sourdine et non de bloquer. Pourquoi ? Essentiellement parce que WhatsApp ne propose pas d’option pour bloquer les appels d’inconnus. Il vous permet seulement de les mettre en sourdine et d’éviter qu’ils vous dérangent. Je vous expliquerai un peu plus loin comment cette option fonctionne.

Maintenant, voyons comment mettre en sourdine les appels de numéros inconnus sur WhatsApp. Il vous suffit de suivre ces étapes :

Accédez aux Paramètres. Dans la liste, appuyez sur Confidentialité. Ensuite, appuyez sur Appels. Enfin, activez l’option Mettre en sourdine les appels de numéros inconnus.

Que se passera-t-il à partir de maintenant ? C’est très simple : les appels de numéros inconnus continueront d’arriver sur votre téléphone, mais en silence. Cela signifie que vous n’entendrez rien, même s’ils s’afficheront à l’écran. De plus, ils resteront visibles dans le journal des appels de l’application.

Si un numéro continue de vous appeler et que mettre en sourdine les appels ne suffit pas, il vaut mieux le bloquer. C’est aussi simple que de trouver le numéro inconnu qui vous appelle dans la liste des appels, d’ouvrir la section des informations et de sélectionner Bloquer. Si vous pensez qu’il s’agit d’un appel dangereux, vous pouvez également appuyer sur Signaler pour informer WhatsApp que cet utilisateur utilise la plateforme de manière illicite.

Maintenant que la partie la plus importante de ce guide est résolue, il est temps de parler de ce type d’appels et de pourquoi ils se produisent. En général, il y a trois raisons pour lesquelles un numéro inconnu peut vous appeler sur WhatsApp :

C’est quelqu’un que vous connaissez, mais que vous n’avez pas enregistré dans vos contacts . Il ne faut pas exclure la possibilité qu’une personne que vous connaissez vous appelle sur WhatsApp. Il est possible que, bien que vous connaissiez cette personne, vous ne l’ayez pas enregistrée dans votre liste de contacts. C’est pourquoi vous ne verrez pas son nom apparaître lorsque vous recevrez l’appel.

. Il ne faut pas exclure la possibilité qu’une personne que vous connaissez vous appelle sur WhatsApp. Il est possible que, bien que vous connaissiez cette personne, vous ne l’ayez pas enregistrée dans votre liste de contacts. C’est pourquoi vous ne verrez pas son nom apparaître lorsque vous recevrez l’appel. SPAM . WhatsApp peut également être utilisé pour essayer de vendre des produits ou passer des appels considérés comme SPAM. Ainsi, certains profitent de la plateforme pour contacter des numéros aléatoires à des fins commerciales. Il n’est pas rare que certains soient très insistants, surtout s’ils cherchent à en tirer un profit financier.

. WhatsApp peut également être utilisé pour essayer de vendre des produits ou passer des appels considérés comme SPAM. Ainsi, certains profitent de la plateforme pour contacter des numéros aléatoires à des fins commerciales. Il n’est pas rare que certains soient très insistants, surtout s’ils cherchent à en tirer un profit financier. Escroqueries. Malheureusement, c’est l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles des appels sont passés à partir de numéros inconnus. Il est possible qu’ils se fassent passer pour votre banque ou vous demandent de leur envoyer certaines informations importantes en utilisant une astuce quelconque.

Alors, peut-on répondre à un appel d’un numéro inconnu ? Pour décider, il est bon de se poser quelques questions :

Quel est l’indicatif ? Si l’indicatif est +34, cela signifie que le numéro est espagnol. Dans ce cas, il y a plus de chances que l’appel soit légitime. Lorsque le contact qui essaie de vous joindre vient de pays étrangers, il est moins probable qu’il s’agisse de quelqu’un que vous connaissez, donc méfiez-vous.

Si l’indicatif est +34, cela signifie que le numéro est espagnol. Dans ce cas, il y a plus de chances que l’appel soit légitime. Lorsque le contact qui essaie de vous joindre vient de pays étrangers, il est moins probable qu’il s’agisse de quelqu’un que vous connaissez, donc méfiez-vous. Insistent-ils ? Si vous ne décrochez pas, il est possible que l’appel ne se répète pas, car les escroqueries et le SPAM sont généralement ciblés sur des numéros de téléphone aléatoires. Une personne que vous connaissez peut insister parce qu’elle veut vraiment vous parler. Si vous ajoutez à cela la variable de l’indicatif, il vous sera plus facile de détecter une escroquerie.

Si vous ne décrochez pas, il est possible que l’appel ne se répète pas, car les escroqueries et le SPAM sont généralement ciblés sur des numéros de téléphone aléatoires. Une personne que vous connaissez peut insister parce qu’elle veut vraiment vous parler. Si vous ajoutez à cela la variable de l’indicatif, il vous sera plus facile de détecter une escroquerie. Que veulent-ils ? Souvenez-vous : le fait de répondre ne signifie pas que vous êtes déjà victime d’une escroquerie. Si vous décidez finalement de répondre, écoutez attentivement ce que l’interlocuteur vous dit et essayez de découvrir qui il est. Il est possible que vous tombiez sur un message enregistré. Dans ce cas, il s’agit probablement d’un appel SPAM. En revanche, si quelqu’un de l’autre côté vous informe qu’il vous appelle de votre banque ou d’une entreprise avec laquelle vous avez une relation commerciale, il vaut mieux raccrocher et signaler le contact. N’envoyez aucune information personnelle et encore moins une information susceptible de compromettre votre santé financière.

Comme vous pouvez le constater, il suffit d’appliquer un peu de discernement lors de la réception d’un appel d’un numéro inconnu pour déterminer s’il est légitime ou non. Dans tous les cas, rappelez-vous toujours que ni les banques, ni les grandes entreprises, ni les administrations de l’État ne communiqueront avec vous via WhatsApp. Gardez cela à l’esprit et vous pourrez vous protéger des escroqueries et du SPAM qui vous parviennent via cette plateforme.

Enfin, nous vous recommandons de consulter la liste des numéros SPAM que nous avons préparée. Vous pouvez identifier un numéro spécifique ou un préfixe particulier associé à des appels publicitaires ou des escroqueries.