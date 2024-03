Elon Musk a acheté tous les AirTag d’une Apple Store

Elon Musk a dépensé 2000 dollars pour acheter des AirTag dans un Apple Store de San Francisco

On a entendu beaucoup d’histoires liées aux Apple AirTag. Cependant, on n’aurait jamais imaginé qu’une de ces histoires pourrait être liée à Elon Musk, le CEO de Tesla et propriétaire de X. Une anecdote qui a été révélée grâce à la biographie autorisée écrite par Walter Isaacson. Et en effet, comme vous pouvez le lire dans le titre, Musk a acheté tous les AirTag d’un Apple Store pour les utiliser dans une mission personnelle.

En effet, l’achat de tout le stock d’AirTag d’un Apple Store avait pour but d’aider Elon Musk à suivre les serveurs de Twitter, maintenant connu sous le nom de X, car au moment de cette anecdote il s’appelait encore correctement. Des serveurs qu’il voulait suivre de Sacramento jusqu’en Oregon.

Les Apple AirTag ont une histoire avec Elon Musk

Comme nous l’avons déjà mentionné, cette anecdote peut être lue dans la biographie autorisée d’Elon Musk écrite par Walter Isaacson. Plus précisément, l’extrait où l’histoire de l’achat des AirTag par Musk est racontée, dit ce qui suit :

« Il était tard dans la nuit du 22 décembre et la réunion dans la salle de conférence de Musk au dixième étage de X, anciennement Twitter, devenait tendue. Il parlait avec deux administrateurs de l’infrastructure X avec lesquels il n’avait pas beaucoup interagi auparavant, et certainement pas quand il était de mauvaise humeur. »

« Une des fermes de serveurs de X, située à Sacramento, avait accepté de leur accorder quelques extensions à court terme dans leur contrat de location afin qu’ils puissent commencer à déménager de manière ordonnée en 2023. ‘Mais ce matin’, dit le responsable nerveux à Musk, ‘ils sont revenus vers nous et nous ont dit que ce plan n’était plus d’actualité parce que, et ce sont leurs mots, ils estiment que nous ne sommes pas financièrement viables’. »

Face à cette situation, Elon Musk a décidé que les serveurs seraient déplacés de Sacramento à Oregon en moins d’un mois. Ils ont donc loué une voiture et sont allés les chercher là où ils se trouvaient à ce moment-là.

« Le lendemain, veille de Noël, Musk a demandé du renfort. Ross Nordeen, qui travaillait avec son ami James chez Tesla, a conduit depuis San Francisco. Il s’est arrêté à l’Apple Store d’Union Square et a dépensé 2000 dollars pour acheter tout le stock d’AirTags afin de pouvoir suivre les serveurs pendant leur voyage, puis il s’est arrêté à Home Depot, où il a dépensé 2500 dollars pour acheter des clés anglaises, des coupe-boulons, des phares et les outils nécessaires pour dévisser les boulons sismiques. »

Les serveurs ont finalement été déplacés après un processus très désorganisé. Les AirTag d’Apple dans ce cas étaient inutiles et n’ont pas été d’une grande aide, contrairement aux personnes qui ont retrouvé leurs objets perdus ou volés. Si Elon Musk avait lu les petits caractères et su que seuls 16 AirTag peuvent être jumelés à un seul iPhone, cela aurait peut-être été un investissement efficace.